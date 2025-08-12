Grand Whiz Poins Simatupang Tawarkan Kenyamanan Strategis di Jantung Jakarta Selatan

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
Grand Whiz Poins Simatupang memperkuat posisinya sebagai hotel bintang empat unggulan di Jakarta Selatan dengan perpaduan fasilitas lengkap, lokasi strategis, dan pelayanan personal. Terletak di Jl. RA Kartini No. 1, Lebak Bulus, hotel ini berdampingan dengan pusat perbelanjaan Poins Square dan terhubung langsung ke Stasiun MRT Lebak Bulus melalui skybridge, serta memiliki akses cepat ke Jakarta Outer Ring Road (JORR).
Hotel ini menawarkan 170 kamar dengan berbagai tipe, mulai dari Superior hingga Executive Family Suite, yang dilengkapi fasilitas seperti meja kerja, AC, rain shower, akses kunci pribadi, mini refrigerator, dan Wi-Fi berkecepatan tinggi. Beberapa kamar memiliki ruang tamu, ruang makan, microwave, dan dua kamar tidur, cocok untuk keluarga maupun tamu korporat jangka panjang.
Grand Whiz Poins Simatupang juga menjadi destinasi MICE dengan 13 ruang pertemuan berkapasitas hingga 500 peserta, dilengkapi proyektor, sistem suara, papan tulis, air mineral, alat tulis, dan internet cepat. Fasilitas pendukung lainnya termasuk kolam renang outdoor, pusat kebugaran, sauna, spa, Andromeda Restaurant, dan Rhythm Lounge & Bar.
General Manager M. Hafidz, yang berkarier di industri perhotelan sejak 2006, menekankan pentingnya inovasi, kepemimpinan humanis, dan pengembangan tim. Ia mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 menjadi tantangan terbesar yang memaksanya menerapkan langkah-langkah kreatif untuk mempertahankan operasional.
Hafidz menilai industri perhotelan tetap optimistis meski menghadapi persaingan dari hotel baru dan penginapan komersial. Perubahan perilaku tamu, seperti tren staycation dan kemudahan pembayaran melalui sistem paylater, membuat hotel harus adaptif dalam strategi layanan dan harga.
Menghadapi masa depan, Grand Whiz Poins Simatupang menargetkan menjadi “rumah kedua” bagi para tamu, memberikan rasa aman, hangat, dan nyaman di tengah hiruk-pikuk kota. Sebagai bagian dari jaringan Intiwhiz Hospitality Management, hotel ini mengedepankan layanan berkualitas dengan sentuhan lokal dan strategi inovatif untuk tetap unggul di pasar.
