Citadines Antasari Jakarta Resmi Dibuka: Hunian Modern dan Fleksibel di Jantung Kota

The Ascott Limited meluncurkan Citadines Antasari Jakarta, serviced residence terbaru di kawasan strategis Antasari. (Ascott Indonesia)

THE Ascott Limited (Ascott), perusahaan manajemen perhotelan internasional terkemuka sekaligus unit bisnis hunian milik penuh CapitaLand Investment Limited (CLI), resmi meluncurkan Citadines Antasari Jakarta sebagai bagian dari ekspansi merek Citadines di Indonesia. Dikembangkan bersama PT Prospek Duta Sukses, anak perusahaan PT Indonesian Paradise Property Tbk., kehadiran Citadines Antasari Jakarta semakin memperkuat jaringan Citadines di tanah air serta menegaskan komitmen Ascott dalam menyediakan hunian modern dan fleksibel di kota-kota utama Indonesia.

Berlokasi strategis di kawasan Antasari yang dinamis, Citadines Antasari Jakarta siap menjadi pilihan utama untuk menginap baik jangka pendek maupun panjang. Menggabungkan pelayanan kelas dunia dengan kenyamanan modern, properti ini menawarkan kebebasan bagi tamu untuk menyesuaikan pengalaman menginap sesuai kebutuhan, mulai dari persinggahan singkat di tengah kota hingga tinggal lebih lama untuk merasakan ritme Jakarta yang dinamis. Hanya berjarak 10 menit berkendara dari Stasiun MRT Fatmawati, tamu dapat dengan mudah mengakses pusat gaya hidup Jakarta sekaligus menikmati lingkungan sekitar yang dipenuhi studio kebugaran dan ruang rekreasi yang mendukung gaya hidup aktif. Dengan berbagai pilihan untuk mengeksplorasi, bersantai, dan berinteraksi dengan kota, Citadines Antasari Jakarta mewujudkan janji merek For the Love of Cities, memberikan kebebasan bagi para tamu untuk menikmati Jakarta dengan cara mereka sendiri.

Philip Barnes, Country General Manager The Ascott Limited - Indonesia, mengatakan, “Pembukaan Citadines Antasari Jakarta menjadi momen yang membanggakan bagi kami, menandai langkah penting dalam pertumbuhan berkelanjutan merek ini di Indonesia. Properti ini bukan sekadar tempat menginap, tetapi ruang di mana para tamu dapat merasa seperti di rumah sekaligus menjadi bagian dari kehidupan kota. Baik untuk kunjungan singkat maupun masa tinggal yang lebih lama, Citadines Antasari Jakarta menghadirkan fleksibilitas bagi para tamu untuk merasakan Jakarta sesuai keinginan mereka, sambil menikmati semua fasilitas yang dimiliki properti dan lingkungan sekitarnya.”

Setibanya di properti, para tamu akan disambut dengan secangkir kopi lokal yang baru diseduh, sebuah sentuhan hangat yang mencerminkan semangat For the Love of Coffee dari Citadines—cara sempurna untuk memulai pengalaman menginap. Pengalaman ini berlanjut di dalam Citadines Antasari Jakarta yang menghadirkan 175 kamar yang dirancang untuk berbagai kebutuhan, mulai dari Deluxe Room hingga Suite, dilengkapi sentuhan kontemporer dan fasilitas lengkap untuk mendukung perjalanan bisnis maupun liburan.

Para tamu dapat menikmati berbagai fasilitas premium yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan. Ruang Meeting yang lengkap tersedia untuk pertemuan bisnis, sementara waktu santai bisa dihabiskan di Resident Lounge atau menikmati film di Mini Theatre. Area Fitness Corner, Jogging Track, dan Infinity Pool tersedia untuk menjaga kebugaran, sementara area bermain anak memberikan kesenangan bagi keluarga. Ruang luar seperti BBQ Garden dan fasilitas kebugaran tambahan menjadi tempat sempurna untuk bersantai, dan Launderette yang praktis menambah kenyamanan. Properti ini juga memiliki akses langsung ke Antasari Place Lifestyle Hub, destinasi kuliner, hiburan, dan gaya hidup yang semarak.

Ari Suciana, General Manager Citadines Antasari Jakarta, menyampaikan antusiasmenya, “Kami sangat senang menyambut para tamu di Citadines Antasari Jakarta, sebuah hunian yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan, kemudahan, dan fleksibilitas. Berlokasi di jantung Antasari, para tamu bebas menentukan bagaimana mereka ingin menghabiskan hari dengan berbagai fasilitas yang tersedia, baik untuk singgah sejenak maupun tinggal lebih lama. Setiap kunjungan dapat menjadi pengalaman sesuai keinginan, dan tim kami siap menyambut serta membantu para tamu menikmati segala yang ditawarkan lingkungan sekitar.”

Nikmati pengalaman menginap perkotaan dengan penawaran spesial mulai dari Rp888.000 per malam. Pesan dan menginap hingga 30 November 2025. Untuk menikmati penawaran ini, cukup daftar sebagai anggota ASR (Ascott Star Rewards). Pendaftaran anggota ASR tidak dikenakan biaya. Keanggotaan ASR terdiri dari Classic, Silver, Gold, dan Platinum, dengan setiap tingkat yang lebih tinggi memberikan lebih banyak keuntungan seperti bonus poin, upgrade kamar gratis, e-voucher diskon kamar, serta fasilitas early check-in dan late check-out. Informasi lebih lanjut dan reservasi tersedia di discoverasr.com serta media sosial @citadinesantasarijakarta atau @discoverasrindonesia. (RO/Z-2)

