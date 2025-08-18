PNM Gandeng Baznas Salurkan Ambulans untuk Pemerataan Akses Kesehatan

PNM dan Baznas salurkan 6 ambulans gratis untuk masyarakat.(Antara)

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan enam unit Ambulans Madani Gratis (Ambumanis) ke enam wilayah Indonesia, yakni Garut, Mataram, Makassar, Aceh, Banyuwangi, dan Serang. Langkah itu dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-80 RI.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengungkapkan kolaborasi itu merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam melayani masyarakat. Itu menjadi wujud nyata PNM dalam menghadirkan akses kesehatan yang lebih merata.

“Secara simbolik, kami serahkan sebagian dari zakat, infak dan sedekah keluarga besar PNM serta sebagian dari dana kebajikan yang kami kelola dari pembiayaan syariah di PNM,” ujar Arief.

Ia mengungkapkan outstanding pembiayaan PNM per 17 Agustus 2025 mencapai Rp52 triliun. Dari total itu, 74% berbasis syariah.

"Insya Allah niat dan aktivitas kita yang semua ditujukan untuk kemaslahatan dan menebar kebaikan diridai, dilindungi dan dipermudah oleh Allah," ambah Arief.

Ketua Baznas RI Noor Achmad mengapresiasi langkah PNM yang menunjukkan kepedulian sosial secara nyata.

“Zakatnya PNM selama ini melalui Baznas memiliki makna tersendiri karena kita diberi ambulans pada saat Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia, artinya kita insyaallah bersama PNM akan terus mengabdi membantu negeri ini, membantu Asta Cita-nya Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka ikut mensejahterakan masyarakat Indonesia” ungkap Noor.

Dia menambahkan dengan semangat Kolaborasi Melayani Negeri, PNM akan senantiasa menghadirkan langkah-langkah nyata yang bukan hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi juga menguatkan kepedulian sosial.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, masih ada sekitar 23,85 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori prasejahtera. Kelompok masyarakat ini kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil. Kehadiran Ambulans Madani Gratis (Ambumanis) dari PNM diharapkan dapat membantu kebutuhan darurat kesehatan sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. (Ant/E-3)