Robi Darwis Bersyukur Kembali Dipanggil Timnas Indonesia U-23

GELANDANG muda Persib Bandung, Robi Darwis, kembali mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia U-23. Pemain bernomor punggung 6 itu masuk dalam daftar nama yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Berdasarkan surat resmi PSSI, Robi diminta bergabung dengan skuad Garuda Muda di Surabaya pada 25 hingga 31 Agustus 2025. Selain Robi, juga ada Kakang Rudianto yang turut kembali mendapat panggilan.

Pemusatan latihan tersebut menjadi agenda penting sebelum Indonesia memulai perjuangan di babak kualifikasi yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada awal September nanti.

Mendapatkan kepercayaan kembali, Robi mengaku bersyukur dan bertekad memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

“Alhamdulillah. Pastinya saya harus bisa menjawab kepercayaan ini, memberikan yang terbaik selama persiapan, dan semoga bisa menjadi bagian dari tim dan meloloskan tim ke putaran final Piala Asia U-23 2026. Tentunya semoga Indonesia mendapat prestasi terbaik,” ujar Robi dikutip laman resmi Persib.

Kehadiran Robi yang memiliki pengalaman dan kualitas di lini tengah diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi tim asuhan pelatih Gerald Vanenburg. Sejauh ini, dia kerap menjadi andalan sebagai gelandang yang juga punya kemampuan lemparan jauh.

Di fase kualifikasi nanti, timnas U-23 Indonesia tergabung di Grup dengan Laos, Makao, dan Korea Selatan. Laga-laga tersebut akan menjadi tantangan penting bagi pasukan muda Garuda untuk bisa melangkah ke putaran final. (I-3)