Gerald Vanenburg Panggil Dua Pemain Persib Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DUA pilar muda Persib Bandung, Kakang Rudianto dan Robi Darwis, dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus persiapan menghadapi babak kualifikasi Piala Asia U-23 2026.
Pemanggilan resmi tersrbut tercantum dalam surat PSSI bernomor 4154/AGB/528/VIII-2025 tertanggal 19 Agustus 2025. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.
"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola U-23 Putra Indonesia akan mengikuti AFC U-23 Asian Cup 2026 Qualifiers pada bulan September 2025 di Sidoarjo. Sebagai persiapan, PSSI akan melakukan Pemusatan Latihan di Surabaya."
Sesuai jadwal yang ditetapkan, Kakang dan Robi diminta bergabung dengan skuad Garuda Muda di Sidoarjo pada 25 Agustus mendatang. Mereka akan menjalani pemusatan latihan hingga 31 Agustus sebelum kemudian fokus menghadapi laga-laga kualifikasi yang berlangsung mulai awal September mendatang.
Bagi Kakang maupun Robi, panggilan ke timnas U-23 tersrbut menjadi kesempatan berharga untuk kembali menunjukkan kualitas mereka di level internasional.
Kedua pemain asal Cianjur itu sebelumnya juga kerap dipercaya memperkuat timnas kelompok umur dan kali ini kembali diberi kepercayaan untuk membantu Garuda Muda meraih tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2026.
3 September 2025
Stadion Gelora Delta Sidoarjo
6 September 2025
Stadion Gelora Delta Sidoarjo
9 September 2025
Stadion Gelora Delta Sidoarjo
(H-4)
PELATIH timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, angkat bicara terkait insiden kontroversial yang terjadi di akhir laga final Piala AFF U-23 2025.
Di kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Indonesia, yang menjadi tuan rumah di Sidoarjo, berada di Grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau.
Pelatih timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg menegaskan dirinya bukanlah pelatih timnas untuk ajang SEA Games 2025, yang akan berlangsung pada Desember mendatang.
Vanenburg mengakui pertandingan berlangsung sulit, namun tetap mengapresiasi totalitas dan perjuangan para pemainnya.
Garuda Muda sendiri akan menghadapi Vietnam U-23 pada pertandingan final Piala AFF U-23 malam ini di Stadion Gelora Bung Karno pukul 20:00 WIB.
Laga Manchester United kontra ASEAN All-Stars digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Rabu (28/5).
ASEAN All Stars berhasil menumbangkan Manchester United dengan skor tipis 1-0 dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur,
Kakang Rudianto, yang berusia 22 tahun, merupakan jebolan akademi Persib. Kakang terpilih berkat rekomendasi dari PSSI dan restu dari manajemen Persib.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved