Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Gerald Vanenburg Panggil Dua Pemain Persib Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Dhika Kusuma Winata
21/8/2025 11:03
Gerald Vanenburg Panggil Dua Pemain Persib Kualifikasi Piala Asia U-23 2026
Pelatih Timnas U-23 Gerald Vanenburg(Instagram/@Geraldvanenburgofficial)

DUA pilar muda Persib Bandung, Kakang Rudianto dan Robi Darwis, dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus persiapan menghadapi babak kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Pemanggilan resmi tersrbut tercantum dalam surat PSSI bernomor 4154/AGB/528/VIII-2025 tertanggal 19 Agustus 2025. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.

"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola U-23 Putra Indonesia akan mengikuti AFC U-23 Asian Cup 2026 Qualifiers pada bulan September 2025 di Sidoarjo. Sebagai persiapan, PSSI akan melakukan Pemusatan Latihan di Surabaya."

Sesuai jadwal yang ditetapkan, Kakang dan Robi diminta bergabung dengan skuad Garuda Muda di Sidoarjo pada 25 Agustus mendatang. Mereka akan menjalani pemusatan latihan hingga 31 Agustus sebelum kemudian fokus menghadapi laga-laga kualifikasi yang berlangsung mulai awal September mendatang.

Bagi Kakang maupun Robi, panggilan ke timnas U-23 tersrbut menjadi kesempatan berharga untuk kembali menunjukkan kualitas mereka di level internasional. 

Kedua pemain asal Cianjur itu sebelumnya juga kerap dipercaya memperkuat timnas kelompok umur dan kali ini kembali diberi kepercayaan untuk membantu Garuda Muda meraih tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2026.

Jadwal Timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23

  • Indonesia vs Laos

3 September 2025
Stadion Gelora Delta Sidoarjo

  • Makau vs Indonesia

6 September 2025
Stadion Gelora Delta Sidoarjo

  • Korea Selatan vs Indonesia

9 September 2025
Stadion Gelora Delta Sidoarjo

 

(H-4)



Editor : Indriyani Astuti
