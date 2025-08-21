Marc Klok Kembali Dipanggil Timnas Indonesia Setelah 1,5 tahun

Pemain timnas Indonesia Marc Klok (tengah).(MI/BRIYANBODO HENDRO)

KAPTEN Persib Bandung Marc Klok mendapatkan kembali panggilan untuk membela timnas Indonesia setelah 1,5 tahun absen membela tim Garuda.

Pemanggilan Klok diumumkan oleh Persib melalui laman resmi mereka, Rabu (20/8), bersamaan dengan Beckham Putra yang mendapat panggilan yang sama.

Kedua pemain ini dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat tim Garuda di laga FIFA Match Day melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

"Dua pemain Persib, Beckham Putra Nugraha dan Marc Anthony Klok, mendapatkan panggilan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan memainkan dua pertandingan persahabatan di jeda internasional pada awal September 2025 mendatang," tulis Persib di laman daring resmi mereka, Rabu (20/8).

Gelandang yang kini berusia 32 tahun sudah memiliki 19 penampilan untuk timnas Indonesia dengan koleksi empat gol dan satu asis.

Ia sempat menjadi andalan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong pada periode pertengahan 2022 sampai akhir 2023. Namun, namanya kemudian tak terdengar lagi memperkuat Garuda, seiring munculnya Thom Haye dan Joey Pelupessy yang berposisi sama dengan mantan pemain PSM Makassar kelahiran Amsterdam, Belanda tersebut.

Terakhir kali ia masuk skuad tim Garuda adalah pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua Grup F, Maret 2024 lalu, saat Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kala itu, Klok hanya duduk di bangku cadangan.

Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu terakhir kali membela timnas Indonesia adalah sekitar dua bulan sebelumnya, saat Indonesia melakoni laga perdana Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024.

Ketika itu, ia masuk menggantikan Ivar Jenner pada menit ke-76 dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 1-3 melawan Irak di Stadion Ahmed bin Ali.

Adapun, di klub, Klok merupakan sosok penting dalam skuad Pangeran Bandung saat meraih juara Liga Indonesia dua kali secara beruntun pada musim 2023/2024 dan 2024/2025.

Pada musim 2023/2024 ia tampil 34 kali dengan mencetak lima gol dan delapan asis, sementara pada musim 2024/2025 ia tampil 28 kali dengan sumbangan satu gol dan tujuh asis.

Sementara itu, bagi Beckham, pemanggilan ini adalah yang kedua baginya setelah ia masuk skuad Garuda pada dua laga terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga melawan Tiongkok dan Jepang, bulan Juni lalu.

Saat itu, pemain 23 tahun tersebut tampil dua kali, dengan menjadi pemain cadangan melawan Tiongkok dan menjadi starter melawan Jepang.

Persib menyebut Klok dan Beckham akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk dua laga FIFA Match Day itu pada 1 September.

"Bagi Klok, ini merupakan pemanggilan pertamanya di era kepelatihan Patrick Kluivert. Kedua pemain akan mulai bergabung sejak 1 September 2025 untuk melakukan persiapan terlebih dahulu," kata Persib.

Dua laga itu merupakan bagian persiapan Indonesia dalam menatap putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober. Di babak ini, Indonesia berada di Grup A bersama Arab Saudi sebagai tuan rumah dan juga Irak. (Ant/Z-1)