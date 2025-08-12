Gervane Kastaneer Jadi Pemain Asing Kedelapan Persis Solo

Pemain baru Persis Solo Gervane Kastaneer(persissolo.id)

PERSIS Solo resmi mendatangkan penyerang Gervane Kastaneer sebagai pemain asing kedelapan untuk mengarungi kompetisi Super League musim 2025/2026.

Dikutip dari laman resmi klub, Senin (11/8), pemain berkebangsaan Curacao tersebut mendapatkan kontrak berdurasi satu tahun atau hingga akhir musim 2025/2026 dari Persis Solo.

Kastaneer mengatakan dirinya senang bisa bergabung dengan Persis Solo dan berharap dapat menunjukkan kualitasnya di kompetisi sepak bola Indonesia yang menurutnya sangat kompetitif.

"Saya dan keluarga sangat menikmati berada di Indonesia. Saya menyukai kompetisinya. Disini adalah kompetisi yang sangat bagus dan menurut saya, musim ini akan semakin kuat," ungkap Kastaneer.

"Saat saya pergi memperkuat timnas Curacao, pikiran saya sudah tertuju untuk bermain bagi Persis Solo karena saya ingin bermain di Indonesia. Saya merasa sangat menikmati, dan menyenangkan bisa berada di sini," tambah dia.

Persis Solo menjadi klub kedua yang dibela Kastaneer di Indonesia setelah pada paruh kedua musim 2024/2025 berseragam Persib Bandung dan keluar sebagai juara.

Kastaneer meyakini proses adaptasinya akan berjalan lancar bersama Persis Solo karena sebelumnya berkarier di Indonesia dan ia telah mengenal beberapa pemain Laskar Sambernyawa.

Pemain bertinggi badan 189 cm itu mengatakan dirinya pernah bermain bersama bek sayap Jordy Tutuarima ketika berkarier di klub PEC Zwolle pada kompetisi Liga Belanda.

"Tentu saya sudah berbicara dengan Jordy mengenai gaya bermain kami dan ekspektasi pelatih, dan saya juga sudah berbicara dengan pelatih

kepala. Tugas saya sekarang adalah beradaptasi secepat mungkin untuk bisa membantu dan menyatu dengan tim," jelas Kastaneer.

"Saya ingin segera bermain secepatnya. Saya ingin bermain, membantu tim, dan berjuang di setiap pertandingan. Kami ingin menciptakan

musim yang bagus bersama Persis karena saya yakin tim ini punya potensi besar dan kami pasti akan lebih baik dari musim lalu," tutup dia. (Ant/Z-1)