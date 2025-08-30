I.League: Laga Persita Tangerang Vs Semen Padang Ditunda

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
OPERATOR BRI Super League 2025/2026, I.League, menunda pertandingan antara Persita Tangerang dan Semen Padang FC yang seharusnya berlangsung pada 31 Agustus 2025. Kepastian itu tertuang dalam surat resmi bernomor 1280/LI-COR/VIII/2025.
Penundaan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya regulasi kompetisi Pasal 23 ayat 6 mengenai jadwal pertandingan.
Selain itu, ada rekomendasi Kepolisian Daerah Banten serta permohonan resmi dari Persita Tangerang untuk penundaan pertandingan. Melalui kajian lapangan, I.League menilai kondisi belum kondusif untuk menggelar laga tersebut.
"I.League secara resmi menunda pertandingan tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut," demikian pernyataan resmi I.League dikutip dari laman ileague.id.
I.League juga meminta Persita Tangerang, selaku tuan rumah, segera berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya dikabarkan bahwa laga antara Persita vs Semen Padang akan berpindah dari Indomilk Arena ke Banten Internasional Stadium (BIS). Akan tetapi, I.League secara resmi menunda laga tersebut. (I-2)
Semen Padang saat ini menempati urutan ke-16 usai dengan 13 poin, sementara Bali United berada pada posisi delapan.
LIGA 1 musim 2024/2025 merampungkan pekan ke-18. Semen Padang FC di awal putaran kedua ini berhasil keluar dari zona merah.
SEMEN Padang FC menelan kekalahan dari Arema FC dengan skor akhir 1-2, Semen Padang FC harus menutup pertengahan musim 2024-2025 BRI Liga 1 Indonesia di zona degradasi
Saat ini Arema menempati posisi ke-7 klasemen sementara Liga 1 2024/25 dengan perolehan 25 poin.
SEMEN Padang FC melakoni pekan kesembilan Liga 1 tanpa kekuatan terbaik. Dua pemain asing andalan yakni penyerang Kenneth Ngwoke dan gelandang Bruno Dybal bakal absen karena cedera.
LAGA pekan keempat BRI Super League yang mempertemukan Persita Tangerang vs Semen Padang ditunda. Pertandingan itu seharusnya digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (31/8).
