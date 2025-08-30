I.League: Laga Persita Tangerang Vs Semen Padang Ditunda

Pesepak bola Persija Jakarta Allano Brendo (kiri) berusaha merebut bola dari pesepak bola Persita Tangerang Sin Yeong Bae (kanan) pada pertandingan BRI Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (10/8/2025).(Antara/Fauzan)

OPERATOR BRI Super League 2025/2026, I.League, menunda pertandingan antara Persita Tangerang dan Semen Padang FC yang seharusnya berlangsung pada 31 Agustus 2025. Kepastian itu tertuang dalam surat resmi bernomor 1280/LI-COR/VIII/2025.

Penundaan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya regulasi kompetisi Pasal 23 ayat 6 mengenai jadwal pertandingan.

Selain itu, ada rekomendasi Kepolisian Daerah Banten serta permohonan resmi dari Persita Tangerang untuk penundaan pertandingan. Melalui kajian lapangan, I.League menilai kondisi belum kondusif untuk menggelar laga tersebut.

"I.League secara resmi menunda pertandingan tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut," demikian pernyataan resmi I.League dikutip dari laman ileague.id.

I.League juga meminta Persita Tangerang, selaku tuan rumah, segera berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya dikabarkan bahwa laga antara Persita vs Semen Padang akan berpindah dari Indomilk Arena ke Banten Internasional Stadium (BIS). Akan tetapi, I.League secara resmi menunda laga tersebut. (I-2)