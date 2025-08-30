BRI Super League, Laga Persita Tangerang vs Semen Padang Ditunda

Headline
LAGA pekan keempat BRI Super League yang mempertemukan Persita Tangerang vs Semen Padang ditunda. Pertandingan itu seharusnya digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (31/8).
Dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu, operator kompetisi BRI Super League 2025/2026 mengeluarkan surat resmi dengan nomor: 1280/LI-COR/VIII/2025, mengenai penundaan pertandingan ini.
I.League menjelaskan ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan untuk pada akhirnya menunda pertandingan ini dimulai dari regulasi Kompetisi BRI Super League 2025/2026 Pasal 23 ayat 6 tentang jadwal pertandingan.
Selanjutnya penundaan ini juga tidak terlepas dari rekomendasi Kepolisian Daerah Banten terkait pelaksanaan laga Persita vs Semen Padang FC dan ditambah permohonan resmi dari Persita Tangerang untuk penundaan pertandingan.
Berdasarkan hasil kajian dan kondisi di lapangan yang dinilai tidak kondusif, I.League secara resmi menunda pertandingan tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Sehubungan dengan keputusan ini, I.League mengimbau kepada klub tuan rumah, Persita Tangerang, untuk segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
I.League menuliskan mereka berkomitmen untuk selalu mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya kompetisi. Jadwal terbaru pertandingan akan diumumkan setelah koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
Selain pertandingan Persita Tangerang vs Semen Padang, pertandingan pekan keempat BRI Super League yang turut mendapatkan penundaan adalah PSM Makassar vs Persebaya Surabaya dan Persib Bandung vs Borneo FC. (Ant/M-3)
