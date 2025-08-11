Kalah Telak dari Persija, Persita Alasan Rumput JIS Jelek

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas rumput di Jakarta International Stadium (JIS). Menurutnya, itu menjadi penyebab timnya kalah telah dari Persija dalam BRI Super League. Laga Persija vs Persita berakhir dengan skor 4-0..
“Tidak ada yang berubah di JIS. Rumputnya sejak musim lalu memang kurang baik. Kami mengalami masalah yang sama,” ujar Carlos dalam konferensi pers usai pertandingan.
Meski menilai JIS sebagai stadion yang megah, pelatih asal Spanyol itu menyayangkan kurangnya perhatian terhadap kondisi lapangan. Ia mengaku sudah melihat tanda-tanda permasalahan tersebut ketika menonton laga pramusim Persija melawan Arema. “Tapi tentu saja itu bukan alasan atas kekalahan kami,” tegasnya.
Carlos, yang pernah menukangi Persija musim lalu sebelum diberhentikan, mengaku senang bisa kembali bertemu dengan mantan rekan-rekannya. Namun, hasil di lapangan membuat momen tersebut terasa pahit. “Hari ini menyedihkan karena kami tidak mampu mencetak gol,” ujarnya.
Dalam laga ini, Carlos memutuskan untuk tidak menurunkan penyerang timnas Indonesia, Hokky Caraka, yang baru bergabung dengan tim.
“Hokky baru beberapa hari berlatih, jadi saya memilih memberi waktu untuk adaptasi,” jelasnya.
Kekalahan ini membuat Persita terbenam di dasar klasemen. Mereka akan menghadapi tantangan berat berikutnya saat menjamu Persebaya Surabaya pada Sabtu (16/8).
Jordi Amat memiliki segudang pengalaman merumput di Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Malaysia, serta di timnas Indonesia.
Saat ini, skuad Macan Kemayoran sudah memiliki sembilan pemain asing, sebagian besar berasal dari Brasil.
PAM JAYA dan Persija berkomitmen mengedukasi publik mengenai manfaat air minum berkualitas dan sanitasi yang baik secara berkelanjutan.
Pramono Anung menyebutkan peluncuran jersei baru tim sepak bola Persija bukan hanya pengenalan kostum baru, tetapi simbol semangat untuk menghadapi musim kompetisi 2025/2026.
PERSIJA Jakarta akan memperkenalkan wajah barunya jelang bergulirnya Super League 2025/2026 melalui acara bertajuk Jakarta Bersinergi: Launching Tim dan Jersey.
Persija Jakarta akan menggelar acara peluncuran tim dan jersey terbaru di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (26/7) sebagai bagian dari persiapan menyambut kompetisi Super League
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong klub sepak bola Persija Jakarta bisa berjaya di kompetisi musim depan dan terus meningkatkan prestasi.
BANK Jakarta resmi menjadi sponsor klub sepak bola Persija dalam menghadapi kompetisi Super League musim 2025–2026.
KOMITE Penyelenggara (OC) Piala Presiden 2025 secara resmi merilis daftar 30 pemain yang akan memperkuat tim Liga Indonesia All Star dalam ajang pramusim tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved