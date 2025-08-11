Kalah Telak dari Persija, Persita Alasan Rumput JIS Jelek

Pelatih Persita Carlos Pena(Antara)

Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas rumput di Jakarta International Stadium (JIS). Menurutnya, itu menjadi penyebab timnya kalah telah dari Persija dalam BRI Super League. Laga Persija vs Persita berakhir dengan skor 4-0..

“Tidak ada yang berubah di JIS. Rumputnya sejak musim lalu memang kurang baik. Kami mengalami masalah yang sama,” ujar Carlos dalam konferensi pers usai pertandingan.

Meski menilai JIS sebagai stadion yang megah, pelatih asal Spanyol itu menyayangkan kurangnya perhatian terhadap kondisi lapangan. Ia mengaku sudah melihat tanda-tanda permasalahan tersebut ketika menonton laga pramusim Persija melawan Arema. “Tapi tentu saja itu bukan alasan atas kekalahan kami,” tegasnya.

Baca juga : Jordi Amat tidak Sabar Lakoni Debut di Laga Kandang Persija

Carlos, yang pernah menukangi Persija musim lalu sebelum diberhentikan, mengaku senang bisa kembali bertemu dengan mantan rekan-rekannya. Namun, hasil di lapangan membuat momen tersebut terasa pahit. “Hari ini menyedihkan karena kami tidak mampu mencetak gol,” ujarnya.

Dalam laga ini, Carlos memutuskan untuk tidak menurunkan penyerang timnas Indonesia, Hokky Caraka, yang baru bergabung dengan tim.

“Hokky baru beberapa hari berlatih, jadi saya memilih memberi waktu untuk adaptasi,” jelasnya.

Kekalahan ini membuat Persita terbenam di dasar klasemen. Mereka akan menghadapi tantangan berat berikutnya saat menjamu Persebaya Surabaya pada Sabtu (16/8).