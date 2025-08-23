Hendri Susilo Puji Perjuangan Pemain Malut United seusai Tahan Imbang Persija

Hendri Susilo.(DOK INSTAGRAM/@SEMENPADANGFCID)

PELATIH Malut United, Hendri Susilo, bersyukur timnya mampu menahan imbang Persija Jakarta dalam laga pekan ketiga BRI Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/8). Ia menilai hasil tersebut lahir dari kerja keras para pemain yang tak kenal menyerah sepanjang pertandingan.

"Malut United sekaligus menjadi tim pertama yang mampu membobol gawang Persija dalam BRI Super League 2025-2026," Demikian pernyataan pelatih kepala Malut United, Hendri Susilo dikutip Antara, Sabtu (23/8).

Laga Persija vs Malut United berakhir dengan skor imbang 1-1. Laskar Kie Raha sempat unggul lebih dulu lewat sepakan jarak jauh Yance Sayuri pada menit ke-72. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama setelah Maxwell Souza menyamakan kedudukan untuk Macan Kemayoran pada menit ke-82.

Laga juga diwarnai kartu merah untuk bek Persija, Rio Fahmi, yang melakukan pelanggaran keras terhadap Yance di menit ke-60. Meski tampil dengan 10 pemain, Persija tetap mendominasi permainan dengan penguasaan bola 67 persen serta melepaskan delapan tembakan, tiga di antaranya tepat sasaran.

Sebaliknya, Malut United lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik. Dari lima percobaan, dua tendangan mereka berhasil mengarah ke gawang.

Hendri mengakui strategi tim berjalan sesuai rencana, meski masih ada aspek yang perlu dievaluasi "Memang kami membiarkan Persija masuk ke area sepertiga akhir pertahanan kami. Ketika mereka masuk, kami melancarkan serangan balik," ucap Hendri.

Menurutnya, setelah kedudukan imbang, Malut United memilih bermain lebih rapat dengan strategi collective defend untuk menahan gempuran tuan rumah.

"Saat Persija menyamakan kedudukan, kami bermain lebih bertahan lagi. Ketika ada kesempatan menyerang, kami berupaya melakukannya," tutur Hendri.

Hasil imbang ini membuat Malut United berada di urutan ke-4 klasemen sementara BRI Super League 2025-2026 dengan koleksi 5 poin. Sementara Persija masih menduduki puncak klasemen dengan koleksi 7 poin.

Laskar Kie Raha selanjutnya akan menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan pekan ke-4 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (30/8/2025), pukul 19.00 WIB atau 21.00 WIT. (P-4)