Erick Thohir Kenang IGK Manila, Sosok yang Antar Persija Juara Liga 2001

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenang kedekatannya dengan Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Mayor Jenderal TNI (Purn.) I Gusti Kompyang (IGK) Manila. Erick menilai sosok IGK Manila telah banyak berjasa, baik bagi olahraga maupun bangsa.
"Yang berkesan ya waktu kerja sama Persija lah yang paling dalam. Juara, membawa juara Persija waktu itu," kata Erick saat ditemui di Akademi Bela Negara, Jakarta, Selasa (19/8).
Persija Jakarta saat itu berhasil menjuarai Divisi Utama Liga Indonesia 2001 dengan kemenangan 3-2 atas PSM Makassar. Dua gol dicetak Bambang Pamungkas, sementara satu gol lainnya disumbangkan Imran Nahumarury.
Saat itu, IGK Manila menjabat sebagai manajer tim Persija Jakarta, sedangkan Erick Thohir menjadi direktur keuangan klub.
Selain sukses bersama Persija, IGK Manila juga pernah mengantarkan Timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 1991. Dedikasinya di dunia olahraga menjadikannya salah satu figur penting dalam sejarah sepak bola Indonesia.
Sosok yang biasa disapa Engkong oleh sejumlah pemain timnas saat itu merupakan manajer Skuad Garuda
Erick mengaku telah lama mengenal IGK Manila dan menyaksikan bagaimana almarhum seorang pimpinan yang memberikan 100% tenaganya saat penugasan.
"Kita bisa lihat dari track record beliau, bagaimana beliau berjasa kepada bangsa dan negara ketika beliau mengapi sebagai tentu seorang TNI. Tetapi sudah itu juga beliau sangat aktif di dunia olahraga yang kebetulan juga saya punya kesempatan bekerja sama beliau," ungkap Erick.
Erick mengatakan semangat yang bisa ditularkan kepada atlet saat ini adalah bagaimana ketika melakukan suatu kegiatan atau penugasan, harus siap jiwa dan raga. Termasuk di dalamnya mental yang menjadi sangat penting.
"Kalau belum apa-apa ngeluh memang itu yang menjadi masalah ketika kita melakukan pekerjaan yang sudah kita lakukan waktu itu," ucapnya.
Ia mengucapkan terima kasih kepada Pak IGK Manila yang sudah berbakti buat negara dan olahraga Indonesia.
"Jadi apa yang saya sampaikan memang sebuah yang bisa dilihat dan dirasakan. Jadi bukan hanya perkataan, ini dilihat dan dirasakan. Jadi saya berharap keluarga menjaga nama besar beliau dan saya dekat kebetulan sama keluarganya," pungkasnya. (P-4)
PSSI resmi mengumumkan daftar pemain yang akan memperkuat Tim Nasional U-17 dalam ajang Piala Kemerdekaan yang digelar di Medan, Sumatra Utara, pada 12-18 Agustus 2025.
Presiden telah menandatangani surat terkait pengajuan naturalisasi untuk Zijlstra.
Pelatih timnas U-23 Gerald Vanenburg dipastikan tidak akan menangani SEA Games.
Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 akan digelar pada bulan September di Sidoarjo.
KETUA Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada timnas Indonesia U-23 meski harus mengakui keunggulan Vietnam U-23 dalam laga final Piala AFF U-23 2025.
Persija Jakarta melanjutkan start sempurna di BRI Super League 2025/2026 setelah menaklukkan tuan rumah Persis Solo dengan skor telak.
Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas rumput di Jakarta International Stadium (JIS).
PERSIJA Jakarta akan memperkenalkan wajah barunya jelang bergulirnya Super League 2025/2026 melalui acara bertajuk Jakarta Bersinergi: Launching Tim dan Jersey.
Persija Jakarta akan menggelar acara peluncuran tim dan jersey terbaru di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (26/7) sebagai bagian dari persiapan menyambut kompetisi Super League
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong klub sepak bola Persija Jakarta bisa berjaya di kompetisi musim depan dan terus meningkatkan prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved