Hasil Persis vs Persija: Macan Kemayoran Lanjutkan Start Sempurna

Persija Jakarta melanjutkan start sempurna di BRI Super League 2025/2026 setelah menaklukkan tuan rumah Persis Solo dengan skor telak. Laga Persis vs Persija yang dihelat di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (16/8), berakhir dengan skor 0-3.

Tambahan tiga poin ini mengantarkan Macan Kemayoran kembali ke puncak klasemen dengan koleksi enam poin dari dua kemenangan beruntun. Sementara itu, Persis harus puas tertahan di peringkat kelima dengan tiga poin.

Sejak awal laga, kedua tim tampil agresif. Persija membuka peluang melalui Allano de Souza yang dua kali menebar ancaman, namun masih bisa digagalkan lini pertahanan tuan rumah. Persis pun membalas lewat sepakan Gervane Kastaneer dan beberapa peluang Adriano Castanheira serta Kodai Tanaka, meski belum ada yang berbuah gol.

Kebuntuan baru pecah di penghujung babak pertama. Dari situasi sepak pojok, bola yang ditepis kiper Riyandi justru jatuh ke kaki Gustavo Franca. Gelandang asal Brasil itu melepaskan tendangan keras yang gagal diantisipasi sempurna, membawa Persija unggul 1-0 hingga turun minum.

Usai jeda, Persija kembali mendominasi. Alan Cardoso sempat memiliki dua peluang sebelum akhirnya gol kedua tercipta pada menit ke-61 lewat aksi Maxwell. Memanfaatkan umpan Witan Sulaeman, Maxwell menusuk ke kotak penalti dan menuntaskannya dengan sepakan ke tiang dekat.

Persis sempat mengira bisa memperkecil ketertinggalan lewat gol Althaf di menit ke-86, namun wasit menganulirnya karena posisi offside. Malah Persija yang menambah penderitaan tuan rumah pada menit ke-90+3, ketika Eksel Runtukahu memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk memastikan skor 3-0.

Kemenangan meyakinkan ini sedikit ternoda oleh kartu merah yang diterima Allano de Souza pada menit akhir akibat insiden dengan pemain Persis. (Ant/E-3)