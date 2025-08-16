Hasil Persis vs Persija: Macan Kemayoran Lanjutkan Start Sempurna

Headline
Persija Jakarta melanjutkan start sempurna di BRI Super League 2025/2026 setelah menaklukkan tuan rumah Persis Solo dengan skor telak. Laga Persis vs Persija yang dihelat di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (16/8), berakhir dengan skor 0-3.
Tambahan tiga poin ini mengantarkan Macan Kemayoran kembali ke puncak klasemen dengan koleksi enam poin dari dua kemenangan beruntun. Sementara itu, Persis harus puas tertahan di peringkat kelima dengan tiga poin.
Sejak awal laga, kedua tim tampil agresif. Persija membuka peluang melalui Allano de Souza yang dua kali menebar ancaman, namun masih bisa digagalkan lini pertahanan tuan rumah. Persis pun membalas lewat sepakan Gervane Kastaneer dan beberapa peluang Adriano Castanheira serta Kodai Tanaka, meski belum ada yang berbuah gol.
Kebuntuan baru pecah di penghujung babak pertama. Dari situasi sepak pojok, bola yang ditepis kiper Riyandi justru jatuh ke kaki Gustavo Franca. Gelandang asal Brasil itu melepaskan tendangan keras yang gagal diantisipasi sempurna, membawa Persija unggul 1-0 hingga turun minum.
Usai jeda, Persija kembali mendominasi. Alan Cardoso sempat memiliki dua peluang sebelum akhirnya gol kedua tercipta pada menit ke-61 lewat aksi Maxwell. Memanfaatkan umpan Witan Sulaeman, Maxwell menusuk ke kotak penalti dan menuntaskannya dengan sepakan ke tiang dekat.
Persis sempat mengira bisa memperkecil ketertinggalan lewat gol Althaf di menit ke-86, namun wasit menganulirnya karena posisi offside. Malah Persija yang menambah penderitaan tuan rumah pada menit ke-90+3, ketika Eksel Runtukahu memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk memastikan skor 3-0.
Kemenangan meyakinkan ini sedikit ternoda oleh kartu merah yang diterima Allano de Souza pada menit akhir akibat insiden dengan pemain Persis. (Ant/E-3)
Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas rumput di Jakarta International Stadium (JIS).
PERSIJA Jakarta akan memperkenalkan wajah barunya jelang bergulirnya Super League 2025/2026 melalui acara bertajuk Jakarta Bersinergi: Launching Tim dan Jersey.
Persija Jakarta akan menggelar acara peluncuran tim dan jersey terbaru di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (26/7) sebagai bagian dari persiapan menyambut kompetisi Super League
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong klub sepak bola Persija Jakarta bisa berjaya di kompetisi musim depan dan terus meningkatkan prestasi.
BANK Jakarta resmi menjadi sponsor klub sepak bola Persija dalam menghadapi kompetisi Super League musim 2025–2026.
Gervane Kastaneer mengatakan dirinya senang bisa bergabung dengan Persis Solo dan berharap dapat menunjukkan kualitasnya di Super League.
Kodai Tanaka mengatakan salah satu alasannya bergabung bersama Persis Solo adalah kehadiran pelatih Peter de Roo.
Persis Solo mengungkapkan bahwa mantan pemain PSS Sleman Ibrahim Sanjaya mendapatkan kontrak berdurasi satu tahun bersama Laskar Sambernyawa.
Arapenta Poerba mengatakan dirinya gembira dapat kembali bergabung dengan klub Liga 1 Persis Solo karena sudah ia anggap seperti rumah sendiri.
Di musim Liga 1 Indonesia 2024/25, Eky Taufik tampil sebanyak 24 kali untuk Persis Solo dengan catatan satu gol kemenangan pada pekan ke-29 kontra Barito Putera.
