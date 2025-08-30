Hasil Dewa United vs Persija Jakarta, Mauricio Souza: Pertandingan Sulit

Headline
Persija Jakarta melanjutkan tren positif di BRI Super League 2025/2026 dengan meraih kemenangan ketiga mereka. Laga Dewa United vs Persija Jakarta yang berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Jumat (29/8) malam, beralhir dengan skor 1-3.
Gol pembuka tercipta pada menit ke-30 melalui sepakan mendatar Emaxwell Souza yang tak mampu diantisipasi kiper tuan rumah. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.
Selepas turun minum, Persija tetap mendominasi permainan meski sempat dikejutkan oleh gol penyama kedudukan Alexis Messidoro pada menit ke-51.
Namun, tim asuhan Mauricio Souza kembali unggul berkat sundulan Van Basty Sousa yang menyambut sepak pojok Hanif Sjahbandi pada menit ke-63.
Kemenangan Persija akhirnya dipastikan lewat gol Allano Lima pada masa tambahan waktu (90+3’), sekaligus menutup laga dengan skor 3-1.
“Pertandingan ini sangat sulit, baik secara taktik maupun teknik. Kami menghadapi lawan tangguh, dan syukur bisa mengamankan tiga poin,” ujar Mauricio dikutip dari laman resmi klub.
"Saya sampaikan kepada para pemain di ruang ganti, jika ingin menjadi juara, di situasi seperti ini mereka harus bermain seperti tadi: satu tim yang saling berlari untuk temannya dan memberikan segalanya di lapangan," imbuhnya.
Tambahan tiga angka ini kian mempertegas posisi Persija di papan atas klasemen sementara Super League.
