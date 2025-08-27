Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Laga Dewa United vs Persija Jakarta Digelar tanpa Penonton di Serang

Budi Ernanto
27/8/2025 20:19
Laga Dewa United vs Persija Jakarta Digelar tanpa Penonton di Serang
Super League.(DOK INSTAGRAM/@LIGA1MATCH)

PERTANDINGAN Super League 2025-2026 antara Dewa United dan Persija Jakarta yang dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, pada Jumat (29/8), dipastikan digelar tanpa penonton.

Pengumuman ini disampaikan Dewa United melalui media sosial. Keputusan tersebut merujuk pada surat rekomendasi dari Polda Banten.

Laga kontra Persija akan menjadi partai keempat bagi Dewa United di musim ini. Dari tiga pertandingan sebelumnya, tim berjuluk Banten Warriors baru mengoleksi tiga poin.

Baca juga : Persija Datangkan Pemain Brasil Bruno Tubarao

Dewa yang digadang sebagai salah satu kandidat juara justru belum menunjukkan performa konsisten. Pada pekan pertama mereka tumbang 1-3 dari Malut United, kemudian kembali kalah 0-2 dari Semen Padang di pekan kedua. Baru pada pekan ketiga pasukan Jan Olde Riekerink meraih kemenangan setelah menundukkan Persik Kediri dengan skor 3-1.

Pertemuan menghadapi Persija di Serang akan menjadi laga kandang ketiga Dewa musim ini. Namun, rekomendasi tanpa penonton cukup mengejutkan. Pasalnya, Dewa United dan Persija tidak memiliki rivalitas panjang, ditambah Dewa juga dikenal belum memiliki basis suporter yang besar.

Data menunjukkan jumlah penonton Dewa di dua laga kandang musim ini hanya 2.803 orang, menjadikan mereka salah satu klub dengan penonton paling sedikit, hanya lebih baik dari Persik dan PSBS Biak. (Ant/I-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved