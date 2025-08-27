Laga Dewa United vs Persija Jakarta Digelar tanpa Penonton di Serang

Super League.(DOK INSTAGRAM/@LIGA1MATCH)

PERTANDINGAN Super League 2025-2026 antara Dewa United dan Persija Jakarta yang dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium, Serang, pada Jumat (29/8), dipastikan digelar tanpa penonton.

Pengumuman ini disampaikan Dewa United melalui media sosial. Keputusan tersebut merujuk pada surat rekomendasi dari Polda Banten.

Laga kontra Persija akan menjadi partai keempat bagi Dewa United di musim ini. Dari tiga pertandingan sebelumnya, tim berjuluk Banten Warriors baru mengoleksi tiga poin.

Dewa yang digadang sebagai salah satu kandidat juara justru belum menunjukkan performa konsisten. Pada pekan pertama mereka tumbang 1-3 dari Malut United, kemudian kembali kalah 0-2 dari Semen Padang di pekan kedua. Baru pada pekan ketiga pasukan Jan Olde Riekerink meraih kemenangan setelah menundukkan Persik Kediri dengan skor 3-1.

Pertemuan menghadapi Persija di Serang akan menjadi laga kandang ketiga Dewa musim ini. Namun, rekomendasi tanpa penonton cukup mengejutkan. Pasalnya, Dewa United dan Persija tidak memiliki rivalitas panjang, ditambah Dewa juga dikenal belum memiliki basis suporter yang besar.

Data menunjukkan jumlah penonton Dewa di dua laga kandang musim ini hanya 2.803 orang, menjadikan mereka salah satu klub dengan penonton paling sedikit, hanya lebih baik dari Persik dan PSBS Biak. (Ant/I-3)