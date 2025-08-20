Persija Datangkan Pemain Brasil Bruno Tubarao

Pemain baru Persija Jakarta Bruno Tubarao(X @Persija_Jkt)

KLUB Super League Persija Jakarta menambah pemain asing baru dari Brasil setelah mengumumkan perekrutan Bruno Tubarao, Selasa, untuk

menambah kekuatan di musim 2025-26.

Bruno Tubarao menjadi pemain kesepuluh yang didatangkan Macan Kemayoran sejauh ini setelah Jordi Amat, Eksel Runtukahu, serta tujuh pemain dari Brasil yaitu Maxwell, Sousa, Gustavo Franca, Allano, Alan Cardoso, Fabio Silva, dan Thales.

"Dari tanah Brasil, tempat sepak bola tumbuh bak agama, Bruno Nunes de Barros atau Bruno Tubarao, kini menemukan pelabuhan barunya,

Persija," ungkap Persija dalam sebuah pernyataan resmi, Selasa (19/8).

Persija adalah klub pertama Bruno Tubarao di luar Liga Brasil setelah sebelumnya dia malang melintang di kompetisi sepak bola negaranya dengan membela delapan klub, yaitu Cabofriense (2015-2018), Sampaio-RJ (2017), Boa Esporte (2018), Red Bull (2019), Red Bull Bragantino (2019-2023), Vasco da Gama (2022), Atletico Goianiense (2023-2025), dan Ceara SC (2025).

Ditanya bagaimana perasaannya setelah bergabung dengan Persija, pemain 30 tahun itu mengatakan, "Saya siap menghadapi tantangan bersama Persija. Saya pun tidak sabar untuk mulai berlatih dengan rekan-rekan tim baru saya".

Di Persija, pemain kelahiran Rio de Janeiro, 5 Maret 1995 itu akan menggunakan nomor punggung 88.

"Tujuan saya adalah memenangkan liga dengan berseragam Persija. Saya ingin menjadi bagian penting di tim," tutur Bruno.

Kehadiran Bruno membuat tim asuhan Mauricio Souza itu memiliki 10 pemain asing dari Brasil, setelah sebelumnya mereka memiliki Carlos Eduardo dan Gustavo Almeida.

Adapun, Macan Kemayoran adalah tim yang kini mengoleksi poin sempurna setelah memenangi dua pertandingan pertamanya di Super League. Persija membuka Super League dengan mengalahkan Persita Tangerang 4-0 di Jakarta International Stadium (JIS) dan menang 3-0 melawan Persis Solo di Stadion Manahan.

Pada laga berikutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjamu Malut United di JIS, Sabtu (23/8) pukul 15.30 WIB. (Ant/Z-1)