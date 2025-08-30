Hasil Dewa United vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Tunjukkan Karakter

Ilustrasi(Antara)

Gelandang Persija Jakarta, Fabio Calonego, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah timnya meraih kemenanganatas Dewa United. Laga Dewa United vs Persija Jakarta yang digelar di Banten International Stadium, Serang, Jumat (29/8) malam, berakhir dengan skor 1-3.

Sejak awal laga, Macan Kemayoran tampil dominan dengan menekan pertahanan tuan rumah. Hasilnya, sepakan mendatar Emaxwell Souza pada menit ke-30 membuka keunggulan dan membawa Persija menutup babak pertama dengan skor 1-0.

Memasuki paruh kedua, Dewa United sempat menyamakan kedudukan melalui Alexis Messidoro pada menit ke-51. Namun, Persija mampu bangkit lewat sundulan Van Basty Sousa (63’) serta gol Allano Lima di masa tambahan waktu (90+3’) yang memastikan tiga poin.

“Setelah pertandingan kami berdiskusi, dan saya sepakat dengan Coach Mauricio. Tidak semua laga berjalan mulus secara teknik, tapi hari ini kami menunjukkan kekuatan tim ini dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan,” ujar Fabio dikutip dari laman resmi klub.

Sebelumnya, pelatih Mauricio Souza menilai laga kontra Dewa United berlangsung sangat sulit baik secara taktik maupun teknik. Meski demikian, ia bersyukur timnya mampu membawa pulang kemenangan.

Fabio menegaskan, kemenangan ini memperlihatkan tekad Persija untuk menggapai target utama musim ini. “Kami memperlihatkan apa yang kami inginkan, yaitu tujuan Persija tahun ini untuk menjadi juara,” ucapnya. (Ant/E-3)