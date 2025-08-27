Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Jorji Lolos Babak 16 Besar

Gregoria Mariska Tunjung (Jorji)(Dok. PBSI)

TUNGAL putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung berhasil meraih kemenangan di babak 32 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025.

Jorji, sapaan Gregoria, berhasil menaklukkan wakil Denmark, Julie Dawall Jakobsen dua gim langsung 21-17 dan 21-8 di Adidas Arena, Paris pada Rabu (27/8).

Jorji mengaku, pada awal pertandingan sempat ungul karena berhasil memanfaatkan kesalahan-kesalahan lawan. Setelah itu, Julie sempat bermain bertahan dan akhirnya cukup menyulitkan Jorji.

"Pas Julie lebih nahan, saya jadinya lebih mau nyerang dan buru-buru matiin padahal saya di posisi kalah angin sampai poin 11 tadi. Setelah itu, saya main lebih sabar, mengolah bola dulu untuk mendapatkan serangan," kata Jorji dalam keterangannya.

Pada gin kedua, Jorji menyebutkan permainannya sudah cukup nyaman. Sehingga ia lebih mampu mengontrol jalannya pertandingan.

"Kalo game kedua relatif lebih nyaman buat saya karena posisinya juga menang angin, jadi untuk menyerangnya lebih menyulitkan lawan," sebutnya.

"Kedepannya saya harus banyak mengurangi kesalahan sendiri dan lebih cepat nangkap kalo lawan ada berubah pola permainan atau kecepatan," imbuhnya. (M-3)