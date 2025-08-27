Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Jorji Lolos Babak 16 Besar

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
TUNGAL putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung berhasil meraih kemenangan di babak 32 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025.
Jorji, sapaan Gregoria, berhasil menaklukkan wakil Denmark, Julie Dawall Jakobsen dua gim langsung 21-17 dan 21-8 di Adidas Arena, Paris pada Rabu (27/8).
Jorji mengaku, pada awal pertandingan sempat ungul karena berhasil memanfaatkan kesalahan-kesalahan lawan. Setelah itu, Julie sempat bermain bertahan dan akhirnya cukup menyulitkan Jorji.
"Pas Julie lebih nahan, saya jadinya lebih mau nyerang dan buru-buru matiin padahal saya di posisi kalah angin sampai poin 11 tadi. Setelah itu, saya main lebih sabar, mengolah bola dulu untuk mendapatkan serangan," kata Jorji dalam keterangannya.
Pada gin kedua, Jorji menyebutkan permainannya sudah cukup nyaman. Sehingga ia lebih mampu mengontrol jalannya pertandingan.
"Kalo game kedua relatif lebih nyaman buat saya karena posisinya juga menang angin, jadi untuk menyerangnya lebih menyulitkan lawan," sebutnya.
"Kedepannya saya harus banyak mengurangi kesalahan sendiri dan lebih cepat nangkap kalo lawan ada berubah pola permainan atau kecepatan," imbuhnya. (M-3)
PASANGAN ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, melangkah mulus ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025.
Pengurus Pusat Perkumpulan Sambo Indonesia (PP Persambi) menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Beladiri Sambo Remaja dan Junior 2025
FESTIVAL Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII/2025 menjadi ajang pembuktian bagi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah multi event nasional.
FIDE Master (FM) Zacky Dhia Ulhaq mengalahkan Kandidat Master (CM) Fabian Glen Mariano pada babak ketujuh turnamen catur Japfa Fide Rated 2025.
Laos akan bertanding melawan Filipina dalam ajang Grup B Piala AFF 2024, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/12) pukul 17.30 WIB, bertempat di Stadion Nasional Laos.
Bagi para pengunjung yang berencana datang dengan kendaraan pribadi ke Glora Bung Karno berikut 16 titik kantong parkir yang ada.
