PASANGAN ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, melangkah mulus ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025.
Kemenangan diraih setelah mereka menundukkan wakil tuan rumah, Eloi Adam/Leo Rosi, dua gim langsung dengan skor telak 21-8 dan 21-9 di Adidas Arena, Selasa (26/8).
Usai pertandingan, Leo mengakui bahwa lawan sebenarnya cukup tangguh, terlebih tampil sebagai tuan rumah. Namun, ia bersama Bagas sejak awal sudah bertekad tampil agresif.
“Lawan sebenarnya cukup baik dan juga sebagai tuan rumah, tetapi kami memang terus mau menekan dan tidak mau lengah dari awal. Keadaan lapangan berbeda pada saat latihan dan sekarang, dari segi angin dan shuttlecock-nya lebih kencang,” ujar Leo dalam keterangannya.
Sementara itu, Bagas menyoroti laga berikutnya yang diprediksi jauh lebih berat. Pasangan asal Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae, sudah menanti di babak 16 besar. Pertemuan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah kekalahan di final All England 2025
“Persiapan di babak 16 besar menghadapi Kim Won Ho/Seo Seung Jae, kami kalah di final All England 2025 jadi kami ingin membalaskan kekalahan. Apalagi saat ini mereka adalah peringkat nomor satu dunia, tentunya ini akan memberikan kami motivasi untuk tampil sebaik mungkin,” tegas Bagas. (Ndf/I-1)
