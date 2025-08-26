Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Kejuaraan Dunia 2025: Leo/Bagas Libas Wakil Prancis

Khoerun Nadif Rahmat
26/8/2025 21:15
Kejuaraan Dunia 2025: Leo/Bagas Libas Wakil Prancis
Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.(Dok. PBSI)

PASANGAN ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, melangkah mulus ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025.

Kemenangan diraih setelah mereka menundukkan wakil tuan rumah, Eloi Adam/Leo Rosi, dua gim langsung dengan skor telak 21-8 dan 21-9 di Adidas Arena, Selasa (26/8).

Usai pertandingan, Leo mengakui bahwa lawan sebenarnya cukup tangguh, terlebih tampil sebagai tuan rumah. Namun, ia bersama Bagas sejak awal sudah bertekad tampil agresif.

Baca juga : Kejuaraan Dunia 2025: Fajar/Rian Menang di Babak Kedua

“Lawan sebenarnya cukup baik dan juga sebagai tuan rumah, tetapi kami memang terus mau menekan dan tidak mau lengah dari awal. Keadaan lapangan berbeda pada saat latihan dan sekarang, dari segi angin dan shuttlecock-nya lebih kencang,” ujar Leo dalam keterangannya.

Sementara itu, Bagas menyoroti laga berikutnya yang diprediksi jauh lebih berat. Pasangan asal Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae, sudah menanti di babak 16 besar. Pertemuan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah kekalahan di final All England 2025

“Persiapan di babak 16 besar menghadapi Kim Won Ho/Seo Seung Jae, kami kalah di final All England 2025 jadi kami ingin membalaskan kekalahan. Apalagi saat ini mereka adalah peringkat nomor satu dunia, tentunya ini akan memberikan kami motivasi untuk tampil sebaik mungkin,” tegas Bagas. (Ndf/I-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved