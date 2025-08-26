Kejuaraan Dunia 2025: Jojo Menang Mudah Lawan Wakil Jerman

Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie.(Dok. Istimewa)

Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie berhasil menang mudah dua gim langsung melawan wakil Jerman, Matthias Kicklitz di babak pertama Kejuaraan Dunia 2025.

Jojo, sapaan Jonatan, berhasil mengalahkan Kicklitz dengan skor 21-15 dan 21-5 di Adidas Arena, pada Selasa (26/8). Usai laga, Jonatan mengungkapkan kondisi pertandingan berbeda dengan saat persiapan.

“Hari ini agak berbeda dari waktu latihan, terutama shuttlecock-nya. Waktu latihan berat banget, tapi hari ini cukup laju. Itu membuat saya masih mencari-cari feeling pukulan di awal game tadi,” ujar Jojo dalam keterangannya.

Jojo menekankan pentingnya fokus pada aspek nonteknis mengingat lawan yang akan dihadapi semakin berat.

“Ke depan saya mesti memperhatikan faktor nonteknis karena lawan akan semakin berat dan harus bermain step by step aja buat masuk ke on court. Belajar juga dari Olimpiade tahun lalu,” kata dia.

Ia juga menyoroti suasana arena pertandingan yang berbeda dibanding saat Olimpiade lalu. “Kalau di Olimpiade tuh terang banget sampai kelihatan penonton yang di atas, kalau sekarang penonton agak gelap seperti layaknya pertandingan BWF lainnya,” tambah Jonatan. (Ndf/I-1)