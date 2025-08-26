Kejuaraan Dunia 2025: Jojo Menang Mudah Lawan Wakil Jerman

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie berhasil menang mudah dua gim langsung melawan wakil Jerman, Matthias Kicklitz di babak pertama Kejuaraan Dunia 2025.
Jojo, sapaan Jonatan, berhasil mengalahkan Kicklitz dengan skor 21-15 dan 21-5 di Adidas Arena, pada Selasa (26/8). Usai laga, Jonatan mengungkapkan kondisi pertandingan berbeda dengan saat persiapan.
“Hari ini agak berbeda dari waktu latihan, terutama shuttlecock-nya. Waktu latihan berat banget, tapi hari ini cukup laju. Itu membuat saya masih mencari-cari feeling pukulan di awal game tadi,” ujar Jojo dalam keterangannya.
Jojo menekankan pentingnya fokus pada aspek nonteknis mengingat lawan yang akan dihadapi semakin berat.
“Ke depan saya mesti memperhatikan faktor nonteknis karena lawan akan semakin berat dan harus bermain step by step aja buat masuk ke on court. Belajar juga dari Olimpiade tahun lalu,” kata dia.
Ia juga menyoroti suasana arena pertandingan yang berbeda dibanding saat Olimpiade lalu. “Kalau di Olimpiade tuh terang banget sampai kelihatan penonton yang di atas, kalau sekarang penonton agak gelap seperti layaknya pertandingan BWF lainnya,” tambah Jonatan. (Ndf/I-1)
Pebulu tangkis Indonesia yang masuk daftar unggulan di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 adalah Jonatan Christie, Gregoria Mariska Tunjung, Fajar/Rian, dan Sabar/Reza.
Indonesia terakhir kali meraih gelar juara di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis pada 2019 melalui ganda putra Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan.
TUNGGAL putra Indonesia Jonatan Christie berhasil meraih kemenangan di 32 besar Tiongkok Terbuka 2025 melawan Jiang Heng Jason Teh (Singapura).
Jonatan Christie meraih kemenangan 21-17 dan 21-12 atas wakil Singapura, Jiang Heng Jason Teh di putaran pertama Tiongkok Terbuka.
WAKIL Indonesia di turnamen bulu tangkis Jepang Terbuka 2025 satu persatu mulai berguguran, tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan harus tersingkir
