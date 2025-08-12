Empat Wakil Indonesia Masuk Daftar Unggulan Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025

Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie(MI/RAMDANI)

EMPAT wakil Indonesia masuk daftar delapan besar unggulan Kejuaraan Dunia BWF 2025 yang akan berlangsung di Paris, Prancis, 25-31 Agustus mendatang.

Mereka adalah Jonatan Christie dari sektor tunggal putra, Gregoria Mariska Tunjung di tunggal putri, lalu dua wakil ganda putra yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Isfahani di ganda putra.

Berdasarkan laman resmi turnamen, Senin (11/8), Jonatan menempati posisi kelima tunggal putra.

Di sektor tunggal putra, Indonesia juga memiliki Anthony Sinisuka Ginting dan Alwi Farhan yang mendapat undangan debut di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah wakil Denmark Viktor Axelsen urung tampil karena fokus pemulihan cedera.

Pada tunggal putri, Gregoria yang kini menduduki peringkat tujuh dunia akan menjadi unggulan ketujuh, sedangkan Putri Kusuma Wardani berada di posisi ke-9 dan nyaris menembus delapan besar.

Dari sektor ganda putra, Fajar/Rian berada di posisi unggulan keempat, disusul Sabar/Reza di peringkat kedelapan. Posisi ini diharapkan membuat kedua pasangan terhindar dari pertemuan melawan lawan-lawan elite pada babak awal.

Di sektor tunggal putra, Indonesia juga memiliki satu pasangan lainnya yakni Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Sementara itu pada sektor ganda putri, tidak ada wakil Indonesia yang masuk dalam daftar delapan unggulan. Namun Indonesia memiliki dua wakil yang diharapkan bisa membuat gebrakan yaitu Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi serta Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Pun demikian dengan ganda campuran. Meski tidak memiliki unggulan, ada dua wakil Merah Putih yang diprediksi mampu bersaing dengan pasangan elite lainnya melalui debutan Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Drawing Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 dijadwalkan berlangsung pada Rabu (13/8). (Ant/Z-1)