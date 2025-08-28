Ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu(X @INABadminton)

GANDA campuran bulu tangkis Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengalahkan pasangan Serbia Mihaljo Tomic/Andjela Vitman dua gim langsung 21-19 dan 22-20 di babak 32 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, yang berlangsung di Arena Adidas, Paris, Rabu (27/8).

Jafar mengungkapkan, meski memetik kemenangan, mereka belum bisa merasa nyaman karena kerap melakukan kesalahan-kesalahan sendiri yang menguntungkan lawan.

"Hari ini, permainan masih belum nyaman, masih jelek banget dan masih banyak mati sendiri. Sama Tomic tadi sering banget ngasih bola silang

yang sering bikin kagok," ungkap Jafar dikutip dari keterangan resmi PBSI.

"Jadi, di poin kritis tadi, kami usahakan lebih banyak menyerang dan kalau pas dapat bola-bola panjang dilepas aja sama Felisha, jadi saya yang atur dari belakang," lanjutnya.

Senada dengan Jafar, Felisha mengaku begitu kerepotan dengan gaya permainan silang yang ditampilkan Tomic pada pertandingan kali ini.

Terlebih, dalam posisi yang kerap dirugikan dalam permainan, Felisha kerap dihajar oleh agresifitas Vitman.

"Tadi kita belum terbiasa dengan kondisi lapangan ditambah lawannya bola-bolanya juga bikin kagok kami, pemain yang ceweknya juga berani banget untuk langsung maju ke depan dan mencegat bola-bola kami," akuFelisiha.

Di babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Jafar/Felisha akan bersua ganda Malaysia Tang Jie Chen/Ee Wei Toh.

"Untuk persiapan besok, saya mau reset fokus dulu, lihat lagi permainan lawan dan kita mau lakukan yang terbaik, intinya kita engga

mau kalah besok," tegas Felisha. (Ant/Z-1)