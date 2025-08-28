Headline
GANDA campuran bulu tangkis Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengalahkan pasangan Serbia Mihaljo Tomic/Andjela Vitman dua gim langsung 21-19 dan 22-20 di babak 32 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, yang berlangsung di Arena Adidas, Paris, Rabu (27/8).
Jafar mengungkapkan, meski memetik kemenangan, mereka belum bisa merasa nyaman karena kerap melakukan kesalahan-kesalahan sendiri yang menguntungkan lawan.
"Hari ini, permainan masih belum nyaman, masih jelek banget dan masih banyak mati sendiri. Sama Tomic tadi sering banget ngasih bola silang
yang sering bikin kagok," ungkap Jafar dikutip dari keterangan resmi PBSI.
"Jadi, di poin kritis tadi, kami usahakan lebih banyak menyerang dan kalau pas dapat bola-bola panjang dilepas aja sama Felisha, jadi saya yang atur dari belakang," lanjutnya.
Senada dengan Jafar, Felisha mengaku begitu kerepotan dengan gaya permainan silang yang ditampilkan Tomic pada pertandingan kali ini.
Terlebih, dalam posisi yang kerap dirugikan dalam permainan, Felisha kerap dihajar oleh agresifitas Vitman.
"Tadi kita belum terbiasa dengan kondisi lapangan ditambah lawannya bola-bolanya juga bikin kagok kami, pemain yang ceweknya juga berani banget untuk langsung maju ke depan dan mencegat bola-bola kami," akuFelisiha.
Di babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Jafar/Felisha akan bersua ganda Malaysia Tang Jie Chen/Ee Wei Toh.
"Untuk persiapan besok, saya mau reset fokus dulu, lihat lagi permainan lawan dan kita mau lakukan yang terbaik, intinya kita engga
mau kalah besok," tegas Felisha. (Ant/Z-1)
Putri akan menghadapi Tomoka Miyazaki di babak kedua.
Leo/Bagas mengawali Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 di babak kedua dengan memastikan kemenangan mudah atas wakil tuan rumah Eloi Adam/Leo Rosi, dua gim langsung 21-8 dan 21-9.
Alwi Farhan memiliki catatan pertemuan kurang manis dengan Lin Chun Yi, yakni pada Australia Terbuka 2024 ketika gagal menuntaskan match point 20-16 dan akhirnya kalah.
Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan memastikan langkah ke putaran kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah menyingkirkan wakil Vietnam, Nguyen Hai Dang.
Ana/Tiwi menyingkirkan wakil Skotlandia Julie Macpherson/ Clara Torrance dua gima langsung dengan skor 21-17 dan 21-14 di putaran pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis di Adidas Arena, Paris.
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari terhenti di babak 32 besar Kejuaraan Dunia 2025 setelah menyerah 14-21 dan 16-21 kepada pasangan Hong Kong Tang Chung Man/Tse Ying Suet.
Postur lawan yang tinggi serta gaya main kidal Hung menjadi tantangan tersendiri. Pithapun mengakui akan memperbaiki permainannya di babak selanjutnya.
Ganda campuran AS Terbuka berhadiah 1 juta dollar AS atau sekitar Rp16,3 miliar, serta jadwal yang dimajukan sebelum nomor tunggal dimulai.
Casper Ruud dan Iga Swiatek menyingkirkan unggulan tuan rumah Madison Keys dan Frances Tiafoe 4-1 dan 4-2 dan mengalahkan Caty McNally dan Lorenzo Musetti.
Emma Raducanu dan Carlos Alcaraz harus mengakui keunggulan pasangan Jack Draper dan Jessica Pegula, yang telah mencapai semifinal AS Terbuka pada Rabu (20/8).
