Alwi Farhan Melaju ke Putaran Kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis

TUNGGAL putra bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan memastikan langkah ke putaran kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah menyingkirkan wakil Vietnam, Nguyen Hai Dang.
Berlaga di Adidas Arena, Paris, Selasa (26/8), Alwi menang dua gim langsung dengan skor ketat 22-20 di gim pertama, sebelum menutup laga lewat kemenangan meyakinkan 21-13 di gim kedua.
“Partai pertama selalu tidak mudah dan lawan juga tidak mudah dimatikan tadi tetapi saya juga ada melakukan perubahan permainan yang pas dan lebih sabar, yang akhirnya bisa mengubah keadaan dan membuat saya menang,” ungkap Alwi dalam keterangannya.
Ia mengakui sempat kesulitan di awal gim lantaran lawan tampil agresif dengan serangan dan transisi yang rapi. Kondisi angin di arena yang sulit dikendalikan juga membuatnya kerap melakukan kesalahan sendiri.
Di putaran kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Alwi akan menghadapi wakil Taiwan, Lin Chun Yi.
Keduanya pernah bertemu di Australia Terbuka 2024. Saat itu, Alwi gagal menuntaskan pertandingan meski sudah unggul match point 20-16.
“Saya ingin melihat diri saya bisa sejauh mana di Kejuaraan Dunia ini. Yang penting besok saya masuk lapangan sudah harus in dari awal terutama dari pikiran dan fokusnya," tegas Alwi. (Z-1)
Alwi Farhan memiliki catatan pertemuan kurang manis dengan Lin Chun Yi, yakni pada Australia Terbuka 2024 ketika gagal menuntaskan match point 20-16 dan akhirnya kalah.
Anthony Sinisuka Ginting tersingkir di putaran pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah takluk dari oma Junior Popov, lewat pertarungan sengit tiga gim 18-21, 21-19, dan 23-25.
