Jelang Debut di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Alwi Farhan Diingatkan untuk Kelola Emosi

Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan.( MI/RAMDANI)

PELATIH tunggal putra bulu tangkis Indonesia Indra Widjaja mengatakan Alwi Farhan harus bisa mengelola emosi saat melakukan debut di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 di Paris, Prancis, 25-31 Agustus.

Indra menyebut perkembangan mental Alwi sejauh ini menunjukkan tren positif setelah berhasil menjuarai Super 300 Makau Terbuka, awal Agustus lalu.

"Alwi sangat enerjik, itu bagus. Tapi kuncinya sekarang bagaimana dia bisa mengontrol emosinya agar performa tetap optimal," kata Indra di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Kamis (14/8).

Alwi menerima undangan menggantikan Viktor Axelsen dari Denmark yang mengundurkan diri. Indra juga menyebut pengalaman di turnamen Super 300 hingga 1000 menjadi bekal penting untuk menghadapi intensitas pertandingan di Paris.

"Kejuaraan dunia tentu berbeda, tapi Alwi sudah melalui langkah-langkah pendahuluan. Sekarang saatnya menghadapi lawan-lawan kelas

dunia dengan kepala dingin," ujar Indra.

Kontrol emosi, menurut Indra, sama pentingnya dengan latihan fisik karena tidak hanya menjaga performa Alwi, tetapi juga memberi peluang bagi pemain muda ini untuk memberikan kejutan.

Debut Alwi akan dimulai dengan menghadapi Nguyen Hai Dang dari Vietnam di putaran pertama.

Selain Alwi, di nomor tunggal putra, Indonesia menurunkan Anthony Sinisuka Ginting, yang akan menghadapi wakil tuan rumah, Toma Junior Popov.

Sementara itu, Jonatan Christie, pemain nonpelatnas, dijadwalkan bertemu Matthias Kicklitz dari Jerman di babak pembuka.

"Kesiapan mental dan fisik sama-sama penting. Lawan siapa pun tetap harus dipersiapkan secara matang," pungkas Indra. (Ant/Z-1)