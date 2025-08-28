Ganda campuran Indonesia Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari(X @INABadminton)

GANDA campuran bulu tangkis Indonesia Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari terhenti di babak 32 besar Kejuaraan Dunia 2025 setelah menyerah 14-21 dan 16-21 kepada pasangan Hong Kong Tang Chung Man/Tse Ying Suet di Court 1 Arena Adidas, Paris, Rabu (27/8).

"Pertandingan yang cukup baik, lawan yang tidak mudah dan kami sudah bermain maksimal. Tadi kesulitan utamanya lebih dari terima servisnya itu sudah membuat posisi kami enggak enak, gampang terserang dan jadinya kehilangan banyak poin," kata Rinov dalam keterangan PBSI, Rabu (27/8).

"Mereka memang pemain yang sudah sangat berpengalaman, jadi memang punya keunggulan di situ," imbuhnya.

Pitha juga menyebut terlalu banyak melakukan kesalahan sebagai salah satu faktor yang membuat mereka berdua kehilangan banyak poin.

Rinov/Pitha juga merasa kesulitan membongkar pertahanan ganda unggulan kelima turnamen ini tersebut.

"Tadi, di gim pertama, pas poin-poin mepet, bola-bola enak saya malah banyak mati-mati sendiri, itu seharusnya bola-bola yang enggak boleh

mati," kata Pitha.

"Kalau dari sisi serangan mereka cukup rapat, hanya memang pengembalian saya beberapa kali tanggung dan itu yang membuat kami

kehilangan beberapa angka," pungkasnya. (Ant/Z-1)