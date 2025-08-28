Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Rinov/Pitha Terhenti di 32 Besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025

Basuki Eka Purnama
28/8/2025 03:58
Rinov/Pitha Terhenti di 32 Besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025
Ganda campuran Indonesia Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari(X @INABadminton)

GANDA campuran bulu tangkis Indonesia Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari terhenti di babak 32 besar Kejuaraan Dunia 2025 setelah menyerah 14-21 dan 16-21 kepada pasangan Hong Kong Tang Chung Man/Tse Ying Suet di Court 1 Arena Adidas, Paris, Rabu (27/8).

"Pertandingan yang cukup baik, lawan yang tidak mudah dan kami sudah bermain maksimal. Tadi kesulitan utamanya lebih dari terima servisnya itu sudah membuat posisi kami enggak enak, gampang terserang dan jadinya kehilangan banyak poin," kata Rinov dalam keterangan PBSI, Rabu (27/8).

"Mereka memang pemain yang sudah sangat berpengalaman, jadi memang punya keunggulan di situ," imbuhnya.

Baca juga : Nasib Rinov/Pitha akan Ditentukan Selepas Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025

Pitha juga menyebut terlalu banyak melakukan kesalahan sebagai salah satu faktor yang membuat mereka berdua kehilangan banyak poin.

Rinov/Pitha juga merasa kesulitan membongkar pertahanan ganda unggulan kelima turnamen ini tersebut.

"Tadi, di gim pertama, pas poin-poin mepet, bola-bola enak saya malah banyak mati-mati sendiri, itu seharusnya bola-bola yang enggak boleh
mati," kata Pitha.

"Kalau dari sisi serangan mereka cukup rapat, hanya memang pengembalian saya beberapa kali tanggung dan itu yang membuat kami
kehilangan beberapa angka," pungkasnya. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved