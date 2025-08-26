Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

Ganda Campuran Rinov/Pitha Tundukkan Wakil Taiwan pada Kejuaraan Dunia 2025

Khoerun Nadif Rahmat
26/8/2025 18:28
(DOK PB PBSI)

Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, berhasil melewati laga perdana Kejuaraan Dunia 2025 dengan kemenangan tiga gim atas pasangan Taiwan, Lu Ming Che/Hung En Tzu.

Rinov/Pitha menang 14-21, 21-15, dan 21-15 Di Adidas Arena, Selasa (26/8). Pitha mengakui sempat kesulitan di awal pertandingan. 

"Tadi di angka 0-0 saya service pendek terkena fault, cukup membingungkan karena itu service pendek. Selain itu ada beberapa pukulan dari Hung yang tidak biasa dilakukan dan saya kurang antisipasi di awal-awal,” ujar Pitha dalam keterangannya.

Ia menambahkan, postur lawan yang tinggi serta gaya main kidal Hung menjadi tantangan tersendiri. Ia pun mengakui akan memperbaiki permainannya di babak selanjutnya.

“Dengan postur tinggi dan bertangan kidal memang pukulan Hung mempunyai kesulitan tersendiri. Semoga ke depan kami bisa bermain lebih rapi dan termasuk service kami jangan sampai terkena fault lagi,” katanya.

Sementara itu, Rinov menilai kemenangan kali tersebut tidak diraih dengan mudah. “Lawan bermain cukup bagus dan serangan-serangannya juga cukup menyulitkan. Tapi kami berusaha bermain lebih tenang terutama pada saat poin-poin kritis,” ungkapnya. (H-1)

 



Editor : Denny parsaulian
