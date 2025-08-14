Rehan Naufal Kusharjanto Jalani Operasi untuk Atasi Cedera ACL

Ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto (kiri) bersama pelatih Vita Marissa dan Gloria Emanuelle Widjaja(Instagram @ v.marissa)

PEBULU tangkis ganda campuran PB Djarum Rehan Naufal Kusharjanto menjalani operasi lutut kiri akibat cedera yang dialaminya saat tampil bersama Gloria Emanuelle Widjaja di turnamen BWF World Tour Super 300 Makau Terbuka pada 29 Juli-3 Agustus.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rehan mengalami robekan pada ligamen lutut anterior atau Anterior Cruciate Ligament (ACL) dan robekan tulang rawan (meniscus tear).

Operasi artroskopi rekonstruksi ACL dan perbaikan meniskus dilakukan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, Selasa (12/8).

"Saat ini kami fokus pada operasi dan penyembuhan Rehan. Semoga prosesnya berjalan lancar semuanya. Mohon doanya agar Rehan bisa segera diberikan kesembuhan," kata Pelatih Ganda Campuran PB Djarum Vita Marissa seperti dilansir laman klub, Rabu (13/8).

Cedera tersebut terjadi saat Rehan/Gloria tampil pada perempat final Makau Terbuka, Jumat (1/8).

Rehan terjatuh setelah gagal mendarat setelah melakukan jumping smash saat menghadapi pasangan Indonesia Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. Dalam kondisi tertinggal 15-21 dan 1-7, Rehan/Gloria memutuskan mundur dari pertandingan.

Sepanjang 2025, Rehan/Gloria tercatat mengikuti 12 turnamen internasional, termasuk membela Indonesia pada Piala Sudirman 2025.

Pencapaian terbaik keduanya tahun ini adalah menjuarai International Challenge Polandia Terbuka 2025, serta menjadi finalis di turnamen Super 300 Jerman Terbuka dan Orleans Masters.

Mereka juga berpartisipasi pada tiga turnamen BWF Super 1000, dengan hasil terbaik mencapai perempat final All England dan Tiongkok Terbuka.

Rehan kembali berstatus pemain profesional di bawah binaan PB Djarum setelah tidak lagi menghuni pelatnas PBSI sejak Desember 2024. Saat di pelatnas, ia berpasangan dengan Lisa Ayu Kusumawati. (Ant/Z-1)