Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PELATIH kepala ganda campuran pelatnas PBSI Rionny Mainaky mengungkapkan masa depan pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas
Mentari akan ditentukan setelah tampil di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 di Paris, Prancis, 25-31 Agustus.
Juara dunia junior 2017 itu telah lama menjadi andalan Indonesia di sektor ganda campuran. Namun, performa mereka belum konsisten untuk bersaing di level elite dunia.
"Sejak dia (Rinov) sempat istirahat dan bilang merasa mentok, saya tidak banyak berkomentar. Saya hanya tanya, masih mau lanjut atau
tidak? Kalau masih mau, ya harus buktikan di Kejuaraan Dunia nanti dengan hasil bagus, minimal semifinal," kata Rionny, Rabu (6/8).
Meski berperingkat ke-35 dunia, mereka tetap mendapatkan undangan untuk tampil di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025.
Rionny mengatakan akan mendiskusikan hasil dan evaluasi Rinov/Pitha bersama Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) PBSI setelah turnamen tersebut, termasuk kemungkinan perombakan pasangan atau kebijakan lainnya jika hasilnya tidak sesuai harapan.
"Saya dan Binpres akan bicara setelah Kejuaraan Dunia. Kalau hasilnya tidak sesuai, pasti akan dibahas apakah perlu dirombak atau langkah lain. Sebagai pelatih saya memberi usulan, dan Binpres akan memberikan arahan," ujarnya.
Sejauh ini, prestasi terbaik Rinov/Pitha di level senior adalah menjuarai Spain Masters 2023 dan 2024, selain medali perunggu SEA Games 2019 dan 2021, serta peringkat sembilan dunia pada akhir 2022. (Ant/Z-1)
Amri/Nita memastikan kemenangan dengan skor 21-15 dan 7-1 atas Rehan/Gloria di perempat final Makau Terbuka.
Amri/Nita lolos ke babak delapan besar setelah menumbangkan ganda Malaysia Loo Bing Kun/Go Pei Kee lewat rubber game 21-9, 20-22, dan 21-11 di babak 16 besar Makau Terbuka.
Rehan/Gloria dan Amri/Nita sama-sama mengalahkan pasangan ganda campuran India di babak 32 besar Makau Terbuka.
Adnan/Indah mengakhiri perlawanan Rinov/Pitha dalam drama rubber game yang berlangsung 54 menit, 20-22, 21-18, dan 21-10 di Makau Terbuka.
Jafar/Felisha sukses menjejakkan kaki di perempat final Tiongkok Terbuka 2025 usai menyingkirkan wakil Denmark, Mads Vestergaard/Christine Busch, dua gim langsung.
Tim Merah Putih memastikan lolos pada partai keempat yang memainkan sektor ganda putri.
PBSI telah memberikan rekaman video kepada BWF dan meminta keputusan kontroversial tersebut diusut.
Menghadapi unggulan pertama asal Tiongkok, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin, di perempat final Kejuaraan Bulu Tangkis Asia, Rinov/Pitha takluk dua gim langsung 4-21 dan 15-21.
Pada laga perempat final di Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, Tiongkok, Jumat (11/4), Jonatan Christie kalah dari wakil tuan rumah Lu Guang Zu dengan dua gim 13-21, 13-21.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved