Raducanu dan Alcaraz Tersingkir, Format Ganda Campuran AS Terbuka Banjir Kritik

Dua bintang tenis Emma Raducanu dan Carlos Alcaraz.(Instagram @tennistv)

Emma Raducanu dan Carlos Alcaraz gagal melangkah jauh di nomor ganda campuran AS Terbuka yang tengah mengalami format baru. Meski tersisih, keduanya tetap mendapat sambutan meriah dari publik New York.

Berlaga di Arthur Ashe Stadium dengan atmosfer layaknya pesta, Raducanu (Inggris) dan Alcaraz (Spanyol) harus mengakui keunggulan Jack Draper dan Jessica Pegula. Pasangan Draper-Pegula memastikan tiket semifinal, Rabu (20/8) waktu setempat, setelah menang dua set langsung 4-2, 4-2.

Menariknya, meski Pegula merupakan wakil Tuan Rumah, dukungan penonton lebih banyak mengalir kepada Raducanu dan Alcaraz. Duo bintang itu menjadi pusat perhatian sejak awal, terutama karena keikutsertaan mereka dipandang sebagai daya tarik utama dari format baru yang menyedot sorotan publik.

Format anyar itu menghadirkan sejumlah perubahan, termasuk hadiah besar senilai 1 juta dollar AS atau sekitar Rp16,3 miliar serta jadwal yang dimajukan sebelum nomor tunggal dimulai. Namun, kebijakan itu memicu pro-kontra karena dianggap mengorbankan spesialis ganda.

Petenis-petenis yang Mengkritik

Jamie Murray, petenis ganda asal Inggris, bahkan menyebutnya sebagai "glorified exhibition". Atmosfer laga pun dibuat lebih hiburan, lengkap dengan DJ di lapangan dan penonton yang ikut menari.

Pegula, mantan petenis nomor satu dunia di ganda putri, bersama Draper tampil lebih solid dibanding lawannya yang minim pengalaman di level ganda. Kemenangan itu juga menjadi keberhasilan ketiga Draper mencoba berpasangan setelah dua rekan sebelumnya, Zheng Qinwen dan Paula Badosa, mundur akibat cedera.

Kontroversi kian tajam setelah Novak Djokovic dan Olga Danilovic langsung tersingkir di babak pertama, disusul mundurnya petenis nomor satu dunia Jannik Sinner karena sakit.

Protes juga datang dari juara bertahan ganda campuran, Sara Errani dan Andrea Vavassori. Mereka menilai keputusan panitia sebagai “ketidakadilan besar” karena menyingkirkan spesialis ganda dari panggung utama.

“Kami juga bermain untuk semua pemain ganda yang tidak bisa hadir, jadi kami berusaha memberikan yang terbaik,” ujar Vavassori dikutip dari BBC.

Pasangan Italia itu menjadi satu-satunya spesialis ganda yang masuk dalam 16 tim peserta, dan lolos ke empat besar setelah menyingkirkan Elena Rybakina/Taylor Fritz serta Karolina Muchova/Andrey Rublev.

Pada babak semifinal, Errani/Vavassori akan menghadapi Danielle Collins/Christian Harrison, sementara Pegula/Draper bertemu duet unggulan Iga Swiatek dan Casper Ruud. (M-1)