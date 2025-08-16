Alcaraz Tumbangkan Rublev, Melaju ke Semifinal Cincinnati Terbuka

Headline
PETENIS peringkat dua dunia, Carlos Alcaraz, berhasil menyingkirkan Andrey Rublev dengan skor 6-3, 4-6, 7-5 untuk melaju ke semifinal Cincinnati Open.
Alcaraz tampil dominan di set pertama, namun Rublev, yang berada di peringkat 11 dunia, bangkit di set kedua untuk menyamakan kedudukan. Pertarungan sengit berlanjut di set penentuan, di mana Rublev justru kehilangan momentum setelah melakukan dua kali double fault, termasuk di poin penentuan.
"Saya tetap berpikir positif sepanjang laga, meski beberapa kali kehilangan fokus di set kedua," ujar Alcaraz. "Menghadapi pemain seperti Andrey, kehilangan fokus hanya dalam dua atau tiga poin bisa membuat Anda kehilangan set atau bahkan pertandingan. Saya bangga bisa tetap kuat secara mental."
Laga perempat final yang berlangsung selama dua jam 17 menit itu mengantarkan Alcaraz ke semifinal turnamen ini untuk kedua kalinya. Kemenangan itu sekaligus menandai semifinal ATP Masters 1000 ke-12 dalam kariernya.
Di semifinal, petenis Spanyol berusia 22 tahun itu akan menantang pemenang laga antara Ben Shelton (AS) dan Alexander Zverev (Jerman, peringkat 3 dunia). Sementara itu, semifinal lainnya akan mempertemukan juara Wimbledon Jannik Sinner dan petenis Prancis Terence Atmane. (BBC/Z-2)
