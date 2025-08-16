Rybakina Singkirkan Sabalenka, Tantang Swiatek di Semifinal Cincinnati Terbuka

Elena Rybakina tundukan juara bertahan Aryna Sabalenka dari Cincinnati Terbuka 6-1, 6-4 di perempat final.(Media Sosial X)

Elena Rybakina memulangkan unggulan teratas sekaligus juara bertahan Aryna Sabalenka dari Cincinnati Terbuka setelah menang meyakinkan 6-1, 6-4 di perempat final, Jumat (15/8).

Juara Wimbledon 2022 itu meraih kemenangan kelima dalam 12 pertemuan melawan petenis nomor satu dunia, sekaligus membalas kekalahannya dari Sabalenka di turnamen Berlin dua bulan lalu. Rybakina memastikan tempat di semifinal pertamanya di Cincinnati berkat 11 ace yang ia lepaskan sepanjang laga.

“Servis saya hari ini benar-benar menjadi kunci kemenangan,” ujar petenis asal Kazakhstan tersebut. “Kalau dia juga servis dengan baik, mungkin hasilnya akan berbeda. Pertarungan dari baseline juga ketat, dan saya berharap bisa terus bermain seperti ini.”

Baca juga : Aryna Sabalenka Tundukkan Emma Raducanu Lewat Pertempuran Tiga Jam di Cininnati Terbuka

Iga Swiatek

Di semifinal, Rybakina akan menghadapi juara Wimbledon 2024 sekaligus unggulan ketiga, Iga Swiatek, yang sebelumnya menyingkirkan Anna Kalinskaya 6-3, 6-4. Kemenangan ini menjadi pembalasan bagi Swiatek atas kekalahannya dari Kalinskaya di semifinal Dubai pada Februari lalu.

Swiatek, yang akhirnya lolos ke semifinal pertamanya di Cincinnati, membutuhkan 93 menit dan lima match point untuk memastikan kemenangan pada hari yang panas terik. Petenis asal Polandia itu memanfaatkan tiga dari 11 peluang break dan menjaga intensitas permainan meski suhu mencapai 30°C.

“Kita harus terbiasa dengan panas seperti ini, apalagi perubahan iklim membuatnya semakin buruk,” ujar peraih enam gelar Grand Slam tersebut. “Pertandingan ini berbeda dibanding pertemuan sebelumnya. Saya hanya fokus bermain dengan solid dan mempertahankan intensitas.”

Swiatek kini mengoleksi 47 kemenangan musim ini dan mengincar gelar kedelapan, setelah sebelumnya merebut trofi Wimbledon. (AFP/Z-2)