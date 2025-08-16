Rybakina Singkirkan Sabalenka, Tantang Swiatek di Semifinal Cincinnati Terbuka

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Elena Rybakina memulangkan unggulan teratas sekaligus juara bertahan Aryna Sabalenka dari Cincinnati Terbuka setelah menang meyakinkan 6-1, 6-4 di perempat final, Jumat (15/8).
Juara Wimbledon 2022 itu meraih kemenangan kelima dalam 12 pertemuan melawan petenis nomor satu dunia, sekaligus membalas kekalahannya dari Sabalenka di turnamen Berlin dua bulan lalu. Rybakina memastikan tempat di semifinal pertamanya di Cincinnati berkat 11 ace yang ia lepaskan sepanjang laga.
“Servis saya hari ini benar-benar menjadi kunci kemenangan,” ujar petenis asal Kazakhstan tersebut. “Kalau dia juga servis dengan baik, mungkin hasilnya akan berbeda. Pertarungan dari baseline juga ketat, dan saya berharap bisa terus bermain seperti ini.”
Di semifinal, Rybakina akan menghadapi juara Wimbledon 2024 sekaligus unggulan ketiga, Iga Swiatek, yang sebelumnya menyingkirkan Anna Kalinskaya 6-3, 6-4. Kemenangan ini menjadi pembalasan bagi Swiatek atas kekalahannya dari Kalinskaya di semifinal Dubai pada Februari lalu.
Swiatek, yang akhirnya lolos ke semifinal pertamanya di Cincinnati, membutuhkan 93 menit dan lima match point untuk memastikan kemenangan pada hari yang panas terik. Petenis asal Polandia itu memanfaatkan tiga dari 11 peluang break dan menjaga intensitas permainan meski suhu mencapai 30°C.
“Kita harus terbiasa dengan panas seperti ini, apalagi perubahan iklim membuatnya semakin buruk,” ujar peraih enam gelar Grand Slam tersebut. “Pertandingan ini berbeda dibanding pertemuan sebelumnya. Saya hanya fokus bermain dengan solid dan mempertahankan intensitas.”
Swiatek kini mengoleksi 47 kemenangan musim ini dan mengincar gelar kedelapan, setelah sebelumnya merebut trofi Wimbledon. (AFP/Z-2)
JANNIK Sinner dan Aryna Sabalenka memastikan langkah ke perempat final Cincinnati Open 2025.
Aryna Sabalenka meraih kemenangan atas Emma Raducanu yang gigih dengan skor 7-6 (3), 4-6, 7-6 (5) pada pertandingan terlama keempat dalam karier petenis No.1 WTA itu.
EMMA Raducanu mendapat dorongan berarti menjelang AS Terbuka 2025. Petenis Inggris itu harus menghadapi Aryna Sabalenka, di Cincinnati Masters.
JANNIK Sinner dan Aryna Sabalenka membuka langkah awal dengan meyakinkan dalam upaya mempertahankan gelar di ATP-WTA Cincinnati Terbuka 2025, Sabtu (9/8) waktu setempat.
Petenis peringkat teratas dunia Aryna Sabalenka akan memuncaki undian saat ia mengincar kemenangan kedua berturut-turut di AS Terbuka.
Carlos Alcaraz, berhasil menyingkirkan Andrey Rublev dengan skor 6-3, 4-6, 7-5 untuk melaju ke semifinal Cincinnati Terbuka.
Jannik Sinner meraih kemenangan pertama atas Felix Auger-Aliassime untuk mencapai semifinal Cincinnati Terbuka.
CARLOS Alcaraz memanfaatkan panas dan kelembapan musim panas Midwest untuk melangkah ke babak keempat ATP dan WTA Cincinnati Terbuka, Selasa (12/8) waktu setempat.
Carlos Alcaraz meraih kemenangan ke-50 pada tahun ini di Cincinnati Terbuka dengan mengalahkan Hamad Medjedovic 6-4 dan 6-4.
Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner selamat dari tekanan Gabriel Diallo ketika alarm kebakaran berbunyi untuk meraih kemenangan 6-2 dan 7-6 (6).
