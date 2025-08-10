Sinner dan Sabalenka Awali Langkah dengan Meyakinkan di Cincinnati Terbuka

Aryna Sabalenka.(Youtube )

JANNIK Sinner dan Aryna Sabalenka membuka langkah awal dengan meyakinkan dalam upaya mempertahankan gelar di ATP-WTA Cincinnati Terbuka 2025, Sabtu (9/8) waktu setempat.

Keduanya yang berstatus unggulan utama sekaligus petenis peringkat satu dunia, kembali bertanding untuk pertama kalinya sejak Wimbledon, turnamen yang dimenangkan Sinner, sementara Sabalenka terhenti di semifinal.

Sinner tampil dominan saat menyingkirkan Daniel Elahi Galan (Kolombia) 6-1, 6-1 di bawah teriknya matahari siang. Petenis Italia itu membukukan 17 pukulan winner dan hanya empat kesalahan sendiri.

Baca juga : Sinner dan Sabalenka Buka Cincinnati Terbuka dengan Kemenangan

Ia memenangi lima gim awal dalam 15 menit dan menutup laga dalam 59 menit, kemenangan tercepatnya di ajang ATP, memecahkan rekor pribadi sebelumnya satu menit lebih cepat.

Kemenangan itu juga menjadi yang ke-22 secara beruntun di lapangan keras sejak kekalahannya di final Beijing 2024 dari Carlos Alcaraz.

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bermain di sini tidak mudah. Bola melayang dan servis harus presisi jika ingin melaju jauh. Hari ini saya menemukan ritme, meski masih ada ruang perbaikan. Untuk laga pertama, ini sudah sangat baik," ujar Sinner dikutip dari AFP.

Baca juga : Sinner dan Alcaraz Berpotensi Jumpa di Final Cincinnati

Sabalenka juga melaju mulus usai mengalahkan juara Wimbledon 2023, Marketa Vondrousova (Ceko), 7-5, 6-1 pada sesi malam. Set pertama disegel dalam 54 menit lewat break di gim terakhir.

Set kedua berlangsung lebih ketat meski skor menunjukkan dominasi Sabalenka. Ia menyelamatkan lima break point untuk unggul 4-1 dan bangkit dari ketinggalan 0-30 di gim terakhir sebelum memastikan kemenangan.

"Lawan saya ini selalu sulit dihadapi. Ia memaksa saya bermain hingga batas. Sedikit saja kehilangan fokus, bisa kehilangan set. Saya harus berjuang untuk setiap poin," ucap Sabalenka yang selanjutnya menantang petenis Inggris Emma Raducanu sebagai pemenang atas Olga Danilovic.

Di sektor putra, unggulan keempat asal Amerika Serikat, Taylor Fritz, mengatasi qualifier Emilio Nava 6-4, 6-4. Unggulan ketujuh Holger Rune (Denmark) menyingkirkan Roman Safiullin (Rusia) 7-5, 7-6 (7/5).

Sebaliknya, unggulan kedelapan Lorenzo Musetti (Italia) dan unggulan kesebelas Casper Ruud (Norwegia) tersingkir di tangan wakil Prancis.

Benjamin Bonzi menundukkan Musetti 5-7, 6-4, 7-6 (7/4), sementara Artur Rinderknech mengalahkan Ruud 6-7 (5/7), 6-4, 6-2.

"Saya tetap agresif sepanjang laga. Anda tidak boleh membiarkan Casper menguasai permainan," kata Rinderknech.

Pada sektor putri, juara Wimbledon 2024 Iga Swiatek (Polandia) menyingkirkan Anastasia Potapova 6-1, 6-4. Swiatek, semifinalis dua edisi terakhir di Cincinnati, menyelamatkan empat dari lima break point dalam 74 menit laga.

"Saya ingin bermain solid dan intens. Set kedua memang naik turun, tapi di momen penting saya menaikkan level permainan," ujar Swiatek.

Sementara itu, juara Australian Open 2025 Madison Keys (AS) harus bekerja keras sebelum menundukkan Eva Lys (Jerman) 1-6, 6-3, 7-6 (7/1), menyelamatkan dua match point pada kedudukan 5-6 di set penentuan. (I-2)