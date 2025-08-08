Venus Williams Gugur di Babak Pertama Cincinnati Terbuka

Headline
PETENIS Venus Williams harus menghentikan langkahnya lebih awal di Cincinnati Terbuka 2025 setelah kalah dari petenis Spanyol Jessica Bouzas Maneiro dengan skor 6-4, 6-4 di babak pertama, Kamis (7/8).
Williams, 45, sempat bangkit dari ketertinggalan 1-4 di set pertama, namun gagal mempertahankan momentum hingga akhir pertandingan. Ini menjadi penampilan keduanya sejak kembali dari absen 16 bulan karena masalah kesehatan. Sebelumnya, ia tampil di Washington dan mencatat satu kemenangan sebelum disingkirkan Magdalena Frech.
“Saya sangat menikmati pertandingan tadi. Ada banyak momen di mana saya punya peluang,” ujar Williams seusai laga. “Tapi saya harus akui dia (Bouzas) bermain luar biasa. Saya tidak bisa terlalu kecewa karena saya tahu ini soal jam terbang. Saya hanya butuh lebih banyak pertandingan.”
Bouzas Maneiro, petenis peringkat 51 dunia, menyebut kemenangan atas Williams sebagai momen istimewa dalam kariernya.
“Dia legenda. Bermain melawannya adalah sebuah kehormatan,” ujar petenis berusia 22 tahun itu. “Saya mencoba bermain dengan intensitas tinggi, meski sulit menemukan ritme karena pukulannya sangat keras. Tapi saya tetap fokus dan mencoba berpikir positif.”
Williams tampil untuk ke-11 kalinya di Cincinnati, dengan pencapaian terbaik semifinal pada 2012. Ia mengaku senang bisa kembali bermain tenis setelah menjalani operasi pengangkatan fibroid rahim tahun lalu.
“Saya berada di tempat yang jauh lebih baik sekarang, dan saya bersyukur karena sehat,” katanya.
Fonseca Bangkit, Bergs dan Bonzi Melaju
Di sektor putra, Joao Fonseca dari Brasil membuka langkahnya dengan kemenangan dramatis atas petenis Tiongkok Bu Yunchaokete, 4-6, 6-2, 7-5. Meski mencatat 18 unforced error, Fonseca sukses menghentikan tren tiga kekalahan beruntun di ajang Masters 1000.
“Saya kesulitan sepanjang pertandingan, banyak melakukan kesalahan sendiri,” ungkapnya. “Tapi saya percaya akan ada peluang, dan saya menemukannya.”
Sementara itu, petenis Belgia Zizou Bergs mengalahkan Jakob Fearnley (Inggris) 6-1, 6-4. Dua wakil Prancis, Benjamin Bonzi dan Arthur Rinderknech, juga mencatat kemenangan di babak awal turnamen pemanasan jelang US Open tersebut. (AFP/Z-2)
Ini merupakan kali pertama sejak 1994, kala Steffi Graf kalah dari Lori McNeil, petenis putri juara bertahan Wimbledon kalah di putaran pertama.
Keduanya kini juga bersaing ketat dalam perebutan posisi peringkat 1 ATP akhir tahun.
Novak Djokovic belum berkompetisi sejak semifinal Wimbledon itu mengundurkan diri dengan alasan nonmedis.
Cincinnati Terbuka merupakan trofi kelima di 2024 bagi Jannik Sinner yang memulai musim dengan gelar Australia Terbuka.
Aryna Sabalenka membutuhkan waktu 76 menit untuk meraih kemenangan 6-3 dan 7-5 dan meraih gelar ke-15 dalam kariernya dan yang keenam di level WTA 1.000.
Sinner menang atas Zverev 7-6 (9), 5-7, 7-6 (4) dalam waktu 3 jam, 7 menit.
