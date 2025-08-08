Venus Williams Gugur di Babak Pertama Cincinnati Terbuka

Langkah Venus Williams di Cincinnati Terbuka terhenti lebih awal, setelah kalah dari petenis Spanyol Jessica Bouzas Maneiro dengan skor 6-4, 6-4.(WTA)

PETENIS Venus Williams harus menghentikan langkahnya lebih awal di Cincinnati Terbuka 2025 setelah kalah dari petenis Spanyol Jessica Bouzas Maneiro dengan skor 6-4, 6-4 di babak pertama, Kamis (7/8).

Williams, 45, sempat bangkit dari ketertinggalan 1-4 di set pertama, namun gagal mempertahankan momentum hingga akhir pertandingan. Ini menjadi penampilan keduanya sejak kembali dari absen 16 bulan karena masalah kesehatan. Sebelumnya, ia tampil di Washington dan mencatat satu kemenangan sebelum disingkirkan Magdalena Frech.

“Saya sangat menikmati pertandingan tadi. Ada banyak momen di mana saya punya peluang,” ujar Williams seusai laga. “Tapi saya harus akui dia (Bouzas) bermain luar biasa. Saya tidak bisa terlalu kecewa karena saya tahu ini soal jam terbang. Saya hanya butuh lebih banyak pertandingan.”

Bouzas Maneiro, petenis peringkat 51 dunia, menyebut kemenangan atas Williams sebagai momen istimewa dalam kariernya.

“Dia legenda. Bermain melawannya adalah sebuah kehormatan,” ujar petenis berusia 22 tahun itu. “Saya mencoba bermain dengan intensitas tinggi, meski sulit menemukan ritme karena pukulannya sangat keras. Tapi saya tetap fokus dan mencoba berpikir positif.”

Williams tampil untuk ke-11 kalinya di Cincinnati, dengan pencapaian terbaik semifinal pada 2012. Ia mengaku senang bisa kembali bermain tenis setelah menjalani operasi pengangkatan fibroid rahim tahun lalu.

“Saya berada di tempat yang jauh lebih baik sekarang, dan saya bersyukur karena sehat,” katanya.

Fonseca Bangkit, Bergs dan Bonzi Melaju

Di sektor putra, Joao Fonseca dari Brasil membuka langkahnya dengan kemenangan dramatis atas petenis Tiongkok Bu Yunchaokete, 4-6, 6-2, 7-5. Meski mencatat 18 unforced error, Fonseca sukses menghentikan tren tiga kekalahan beruntun di ajang Masters 1000.

“Saya kesulitan sepanjang pertandingan, banyak melakukan kesalahan sendiri,” ungkapnya. “Tapi saya percaya akan ada peluang, dan saya menemukannya.”

Sementara itu, petenis Belgia Zizou Bergs mengalahkan Jakob Fearnley (Inggris) 6-1, 6-4. Dua wakil Prancis, Benjamin Bonzi dan Arthur Rinderknech, juga mencatat kemenangan di babak awal turnamen pemanasan jelang US Open tersebut. (AFP/Z-2)