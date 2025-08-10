Raducanu Tantang Sabalenka di Cincinnati, Modal ke AS Terbuka

Headline
EMMA Raducanu mendapat dorongan berarti menjelang AS Terbuka 2025. Petenis Inggris itu menargetkan penutupan musim dengan performa solid, tetapi harus menghadapi ujian berat melawan petenis peringkat satu dunia sekaligus juara bertahan, Aryna Sabalenka, di Cincinnati Masters.
Meski sempat turun enam peringkat dunia usai Kanada Terbuka, semifinalis Washington Terbuka itu berhasil memulihkan posisinya.
Kemenangan dua set langsung atas Olga Danilovic di babak pertama turnamen WTA 1000 Cincinnati membuat juara AS Terbuka 2021 tersebut naik ke peringkat 34 dunia.
Posisi itu hanya terpaut dua slot dari status unggulan di US Open, yang penentuannya diambil dari hasil Cincinnati Masters. Raducanu masih berpeluang masuk daftar unggulan jika dua pemain di atasnya mundur.
Namun, peluangnya untuk mengamankan poin tambahan kini terhalang Sabalenka, lawan yang telah dua kali mengalahkannya. Pertemuan terakhir keduanya terjadi di Wimbledon 2025, saat Sabalenka menang 7-6 (8-6), 6-4 di babak ketiga.
Meski kalah, Raducanu menuai pujian atas permainan gigihnya, termasuk dari Sabalenka sendiri. "Sangat sulit menerima kekalahan itu. Tapi saya menantang petenis nomor satu dunia dan juara Grand Slam, jadi saya harus bangga," ujar Raducanu dikutip dari Express.
Sebelumnya, pada Indian Wells 2024, Raducanu juga takluk dua set langsung dari Sabalenka. Artinya, petenis berusia 22 tahun itu belum pernah merebut satu set pun dari lawannya asal Belarus tersebut.
Menatap duel di Cincinnati, Raducanu menyatakan optimisme. "Saya benar-benar membangun momentum. Saya senang dengan konsistensi yang saya tunjukkan dalam beberapa bulan terakhir. Masih banyak yang harus diperbaiki, tapi saya terus bekerja keras di balik layar dan percaya pada proses itu," ujarnya. (I-2)
