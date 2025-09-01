Alcaraz dan Djokovic Melaju, Sabalenka belum Terbendung di AS Terbuka

Novak Djokovic.(AFP/KENA BETANCUR)

CARLOS Alcaraz dan Novak Djokovic memastikan langkah mulus ke perempat final Amerika Serikat Terbuka (AS) 2025, Minggu (31/8), sementara juara bertahan putri Aryna Sabalenka terus menjaga peluang mempertahankan gelar.

Unggulan kedua asal Spanyol itu mengalahkan Arthur Rinderknech 7-6 (7/3), 6-3, dan 6-4 di Arthur Ashe Stadium. Alcaraz, yang belum kehilangan satu set pun, menilai dukungan publik New York menjadi energi tambahan.

“Saya rasa gaya permainan saya cocok dengan energi di sini. Baik siang maupun malam, orang-orang selalu hadir. Saya menyukainya dan itu membuat saya tampil maksimal,” ujar Alcaraz dikutip dari AFP.

Alcaraz akan menghadapi unggulan ke-20 asal Ceko, Jiri Lehecka, yang menyingkirkan Adrian Mannarino 7-6 (7/4), 6-4, 2-6, dan 6-2 untuk mencatatkan penampilan keduanya di delapan besar grand slam.

Sementara itu, Djokovic (38) melanjutkan misi memburu gelar grand slam ke-25 dengan kemenangan meyakinkan 6-3, 6-3, dan 6-2 atas petenis Jerman, Jan-Lennard Struff.

“Servis yang baik sangat membantu. Saya tampil bagus pada laga sebelumnya dan juga malam ini. Itu membuat permainan jadi lebih mudah,” kata Djokovic.

Djokovic selanjutnya akan berhadapan dengan unggulan keempat asal Amerika Serikat, Taylor Fritz, yang menyingkirkan Tomas Machac 6-4, 6-3, dan 6-3.

Fritz, yang kini menjadi satu-satunya wakil AS tersisa, membawa harapan publik tuan rumah untuk melihat juara grand slam putra sejak Andy Roddick pada 2003. Namun, statistik tidak berpihak kepadanya. Djokovic telah memenangi seluruh 10 pertemuan terakhir, termasuk di perempat final AS Terbuka 2023.

“Hampir tujuh atau delapan pertemuan pertama, saya memang belum cukup bagus. Baru pada beberapa laga terakhir saya merasa bisa bersaing,” ungkap Fritz.

Di sektor putri, Sabalenka tampil dominan saat menyingkirkan Cristina Bucsa 6-1 dan 6-4. Ia mencatat rekor lolos ke perempat final atau lebih di 12 grand slam berturut-turut.

“Saya sangat bangga, ini pencapaian luar biasa. Kuncinya adalah keseimbangan hidup di dalam dan luar lapangan. Saya bekerja keras, pulih dengan baik, dan tetap menyisihkan waktu untuk bersenang-senang,” kata Sabalenka.

Sabalenka akan bertemu Marketa Vondrousova, juara Wimbledon 2023, yang menumbangkan unggulan kesembilan Elena Rybakina 6-4, 5-7, dan 6-2.

Keajaiban juga hadir lewat Barbora Krejcikova. Mantan juara Prancis Terbuka dan Wimbledon itu selamat dari delapan match point sebelum menyingkirkan Taylor Townsend 1-6, 7-6 (15-13), dan 6-3.

“Saya sempat absen enam bulan karena cedera punggung dan tidak tahu apakah bisa bermain lagi. Saya sangat bahagia bisa ada di sini,” kata Krejcikova.

Pada babak selanjutnya, Krejcikova akan menghadapi unggulan keempat asal AS, Jessica Pegula, yang melaju mulus usai mengalahkan rekan senegaranya, Ann Li, 6-1 dan 6-2. (I-3)