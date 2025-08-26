Tampil dengan Gaya Baru, Carlos Alcaraz Lolos ke Babak Kedua AS Terbuka 2025

Carlos Alcaraz.(DOK AMERIKA SERIKAT TERBUKA)

CARLOS Alcaraz mengawali langkahnya di AS Terbuka dengan penuh percaya diri, bukan hanya lewat performa di lapangan, tetapi juga dengan penampilan barunya.

Petenis Spanyol berusia 22 tahun itu tampil dengan potongan rambut cepak ala militer saat mengalahkan Reilly Opelka di Arthur Ashe Stadium, Senin (25/8) malam waktu setempat.

Meski gaya rambutnya menuai komentar beragam, sahabatnya, Frances Tiafoe, bahkan menyebutnya “buruk”, Alcaraz tetap fokus menuntaskan laga. Juara US Open 2022 itu menang tiga set langsung, 6-4, 7-5, 6-4, atas petenis Amerika bertubuh jangkung 211 cm.

“Pertandingan hari ini sangat sulit. Reilly pemain hebat dan tangguh. Saya kesulitan menemukan ritme yang saya inginkan, tapi saya puas dengan permainan saya,” ujar Alcaraz dikutip dari AFP.

Alcaraz kemudian mengungkap bahwa gaya rambut barunya sebenarnya hasil kesalahan kakaknya saat mencoba merapikan potongan rambutnya.

"Dia salah pakai mesin cukur, jadi akhirnya harus dipangkas habis. Jujur saja, tidak terlalu buruk menurut saya. Ada yang suka, ada yang tidak, tapi saya hanya tertawa melihat reaksi orang-orang," katanya.

Di lapangan, Alcaraz tampil konsisten. Ia merebut break lebih dulu di gim kelima set pembuka dan mempertahankannya hingga menutup set tersebut. Pada set kedua, setelah menyelamatkan dua break point di kedudukan 3-3, ia mencuri servis Opelka pada gim ke-11 untuk unggul dua set.

Pertarungan di set ketiga berlangsung ketat hingga Alcaraz kembali mematahkan servis lawan di gim ke-9. Forehand keras menyusur garis menjadi pukulan penentu yang memastikan langkahnya ke babak kedua. Pada putaran berikut, Alcaraz akan menghadapi wakil Italia, Mattia Bellucci. (I-3)