AS Terbuka 2025: Venus Williams Gugur di Babak Pertama Usai Duel Sengit Lawan Karolina Muchova

LEGENDA tenis Amerika Serikat, Venus Williams, harus mengakhiri langkahnya di babak pertama AS Terbuka 2025. Turun dengan status wild card, Williams kalah setelah bertarung tiga set melawan unggulan ke-11 asal Ceko, Karolina Muchova, dengan skor 3-6, 6-2, 1-6 di Arthur Ashe Stadium, Selasa (26/8).
Williams, 45, baru kembali ke kompetisi pada Juli lalu setelah absen 16 bulan. Meski sempat menunjukkan kilasan permainan yang dulu memberinya tujuh gelar Grand Slam tunggal, termasuk lima kali juara Wimbledon, ia gagal mempertahankan konsistensi hingga akhir laga.
Pada set pertama, Williams sempat bangkit setelah tertinggal. Namun kesulitan menjaga servis membuat Muchova kembali unggul dan menutup set dengan 6-3.
Set kedua berjalan berbeda. Williams tampil lebih agresif, mematahkan servis Muchova dua kali hingga merebut set 6-2. Sorak dukungan penonton sempat membangkitkan harapan kebangkitannya.
Namun, stamina Williams tampak terkuras di set penentuan. Muchova dengan cepat merebut keunggulan 3-0 dan terus menjaga dominasinya hingga mengamankan kemenangan.
Hasil ini memperpanjang catatan kurang manis Williams di turnamen mayor. Ia terakhir kali menang di ajang Grand Slam pada Wimbledon 2021, sementara penampilan terakhirnya di US Open tahun lalu juga berakhir di babak pertama.
Meski harus tersingkir lebih awal, penampilan Williams tetap mendapat apresiasi besar dari publik yang melihatnya sebagai ikon olahraga dunia yang tak kenal menyerah. (AFP/Z-2)
