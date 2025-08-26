Madison Keys Tersingkir di Putaran Pertama AS Terbuka

Petenis AS Madison Keys(AFP/ANGELA WEISS)

Juara Australia Terbuka Madison Keys mengatakan rasa gugup menguasainya "untuk pertama kalinya setelah sekian lama" setelah kekalahan mengejutkan dari petenis nomor 82 dunia Renata Zarazua di putaran pertama AS Terbuka.

Unggulan keenam Keys, yang bertanding di New York untuk pertama kalinya sejak menjadi juara Grand Slam, melakukan banyak kesalahan sendiri dalam kekalahan 6-7 (10-12), 7-6 (7-3), dan 7-5 dari petenis Meksiko tersebut.

Petenis Amerika itu membuat 89 kesalahan sendiri, melakukan 14 kesalahan ganda, dan hanya menyelamatkan empat dari 10 break point yang dihadapinya.

"Saya merasa hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasa gugup saya benar-benar menguasai saya, dan itu agak melumpuhkan," kata Keys.

"Anda selalu merasa gugup di babak pertama, dan semakin dekat hari itu, Anda merasa semakin gugup."

Keys mengawali tahun ini dengan gemilang, mengalahkan juara bertahan dua kali Aryna Sabalenka di Melbourne untuk meraih gelar Grand Slam pertamanya.

Namun setelah mencapai perempat final Prancis Terbuka, petenis berusia 30 tahun itu secara mengejutkan tersingkir di putaran ketiga Wimbledon oleh Laura Siegemund yang berusia 37 tahun.

Di New York, Keys membuat 37 kesalahan sendiri di set pertama, tetapi berhasil menyelesaikannya melalui tie-break setelah Zarazua kehilangan lima set poin.

Pertandingan tampak akan dimenangkan Keys saat ia dengan mudah unggul 3-0 di set berikutnya, tetapi runner-up 2017 di New York itu kemudian kalah empat game berturut-turut.

Ia berhasil membawa set tersebut ke tie-break, tetapi kesalahan ganda dan kesalahannya membuat Zarazua memaksakan set penentuan.

Pelatih sekaligus suami Keys, Bjorn Fratangelo, memberikan nasihat dan semangat sepanjang pertandingan—pada satu titik ia berkata: "Ini hanya olahraga, tidak ada yang dipertaruhkan"—namun permainan petenis Amerika itu tetap tidak konsisten.

"Saya ingin menang, tetapi [saya] merasa kemenangan terlalu penting. Saya tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari itu," tambah Keys.

"Begitu Anda mulai bermain buruk, semuanya akan menjadi seperti bola salju.

"Saya merasa lambat, saya tidak melihat sesuatu seperti yang saya inginkan, yang menurut saya mengakibatkan banyak keputusan buruk dan footwork yang malas."

Zarazua meraih kemenangan pertamanya melawan pemain 10 besar ketika Keys mencetak angka di match point, memicu selebrasi meriah di antara tim pendukung petenis Meksiko itu setelah pertandingan yang berlangsung selama tiga jam 10 menit.