Carlos Alcaraz Berpotensi Jumpa Novak Djokovic di Semifinal AS Terbuka

Petenis Spanyol Carlos Alcaraz (kanan) bersama petenis Serbia Novak Djokovic usai berhadapan di Australia Terbuka.(AFP/William WEST)

PETENIS Spanyol Carlos Alcaraz, yang berburu gelar juara Amerika Serikat (AS) Terbuka keduanya, berpotensi bertemu Novak Djokovic di semifinal Flushing Meadows 2025.

Setelah meraih gelar di Cincinnati Terbuka, Alcaraz akan memulai perjalanannya di turnamen major lapangan keras melawan petenis AS Reilly

Opelka.

Nantinya, di babak empat besar, juara AS Terbuka 2022 itu kemungkinan akan bertemu dengan juara empat kali Djokovic, yang akan berhadapan dengan petenis muda Learner Tien di putaran pertama.

Djokovic unggul 5-3 atas Alcaraz dalam head to head mereka, setelah meraih kemenangan empat set dalam pertemuan terakhir mereka di

perempat final Australia Terbuka, Januari lalu.

Unggulan ketujuh, Djokovic, belum bertanding sejak mencapai semifinal Wimbledon, lima pekan lalu.

Sementara itu, unggulan teratas sekaligus juara bertahan Jannik Sinner, yang sedang mengejar gelar Grand Slam ketiganya musim ini, akan memulai perjuangannya melawan petenis Rep Ceko, Vit Kopriva.

Petenis Italia berusia 24 tahun itu diunggulkan untuk bertemu semifinalis tahun lalu, Jack Draper, di perempat final. Petenis Inggris

tersebut akan mengawali laga melawan petenis kualifikasi.

Sebagai petenis peringkat 1 dunia, Sinner berada di jalur yang tepat untuk bertemu unggulan ketiga Alexander Zverev di semifinal.

Finalis Grand Slam tiga kali, yang kalah dari Sinner di pertandingan final Australia Terbuka tahun ini, tersebut akan memulai perjuangannya melawan Alejandro Tabilo.

Alcaraz mungkin akan menghadapi tantangan berat dari lawan-lawan tangguh untuk melewati perempat finalnya, dengan kemungkinan berhadapan dengan mantan juara AS Terbuka Daniil Medvedev, juara ATP Masters Toronto Ben Shelton, dan runner up AS Terbuka 2022 Casper Ruud.

Sinner juga mungkin akan menghadapi ancaman di paruh atas undian. Alexei Popyrin, yang tahun lalu mengejutkan juara bertahan Djokovic, adalah calon lawan di putaran kedua.

Lorenzo Musetti, unggulan ke-10, yang saat ini berada di peringkat kesembilan dalam ATP Live Race To Turin dan mengincar debut di ATP Finals, akan memulai pertandingan melawan petenis Prancis bertinggi badan 198 cm, Giovanni Mpetshi Perricard.

Petenis Italia itu diunggulkan untuk bertemu Draper di putaran keempat.

Finalis AS terbuka tahun lalu, Taylor Fritz, berada di paruh undian yang sama dengan Djokovic, yang juga diikuti tiga bintang muda yang semuanya berkompetisi di Next Gen ATP Finals tahun lalu.

Sementara Tien melawan Djokovic di putaran pertama, Joao Fonseca, yang memenangi gelar tunggal junior putra AS Terbuka 2023, akan berhadapan dengan Miomir Kecmanovic. Unggulan ke-28 Alex Michelsen akan berhadapan dengan Francisco Comesana.

Alcaraz berharap dapat kembali ke jalur kemenangan di Flushing Meadows setelah kekalahan mengejutkannya di putaran kedua dari Botic van de Zandschulp tahun lalu.

Petenis Spanyol berusia 22 tahun itu tiba dengan catatan kemenangan terbanyak di tur, yakni 54 kemenangan, dan enam gelar pada 2025, menurut indeks menang/kalah ATP.

Van de Zandschulp bisa menyulitkan unggulan ke-11 Holger Rune dalam pertandingan babak pertama mereka.

Alexander Bublik akan menghadapi juara 2014 Marin Cilic dalam penampilan pertamanya di turnamen lapangan keras Amerika Utara itu, sementara Sebastian Korda akan menjalani laga pembuka melawan Cameron Norrie. (Ant/Z-1)