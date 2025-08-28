Lolos ke Babak ke-3 AS Terbuka, Sabalenka Siapkan Pembalasan

Aryna Sabalenka.(AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

JUARA bertahan AS Terbuka sektor putri Aryna Sabalenka melangkah ke putaran ketiga setelah berhasil mengatasi perlawanan sengit petenis nonunggulan asal Rusia, Polina Kudermetova.

Bermain di Arthur Ashe, Kamis (28/8) WIB, petenis nomor satu dunia itu harus bekerja keras di set pertama sebelum akhirnya menutup laga dengan kemenangan 7-6 (7/4), 6-2.

Hasil tersebut memastikan Sabalenka kembali berhadapan dengan Fernandez, unggulan ke-31 asal Kanada, untuk pertama kalinya sejak semifinal edisi 2021.

Sabalenka mengaku dirinya kini jauh lebih matang dibandingkan empat tahun lalu ketika harus menelan kekalahan dari Leylah Fernandez.

Kala itu, Fernandez sukses menyingkirkan Sabalenka sebelum akhirnya kalah di partai puncak dari Emma Raducanu. Meski begitu, Sabalenka memilih untuk tidak terlalu mengingat kekalahan tersebut.

“Saya rasa lebih baik (tidak) mengingat apapun dari pertandingan itu karena saya merasa sudah banyak berubah,” ujar Sabalenka.

“Saya telah melalui tantangan-tantangan berat setelah itu dan berhasil melewatinya. Saya menemukan diriku sendiri, menjadi pemain yang lebih baik dan pribadi yang lebih baik," imbuh petenis Belarusia itu.

Di usia 27 tahun, Sabalenka kini memburu ambisi besar untuk menjadi petenis pertama yang mampu mempertahankan gelar AS sejak Serena Williams pada 2014. Fokus penuh pun ia siapkan untuk menghadapi pertandingan penting di babak ketiga.

“Saya harus fokus pada diriku sendiri. Saya tahu jika bisa menampilkan permainan terbaik dan berjuang di setiap poin, saya akan punya peluang. Saya selalu berusaha membawa pertarungan terbaik setiap kali turun ke lapangan,” kata Sabalenka menegaskan.(AFP/I-3)