Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Sinner Fokus Pertahankan Gelar AS Terbuka

Khoerun Nadif Rahmat
21/8/2025 20:59
Sinner Fokus Pertahankan Gelar AS Terbuka
Jannik Sinner.(AFP/ADRIAN DENNIS)

PELATIH Jannik Sinner, Darren Cahill, meredam kekhawatiran soal kondisi anak asuhnya yang terpaksa mundur dari final Cincinnati Terbuka 2025.

Cahill menegaskan Sinner tengah dalam pemulihan dan diyakini siap mempertahankan gelarnya di Amerika Serikat Terbuka tahun ini.

Sinner, 24, sebelumnya juga menarik diri dari nomor ganda campuran AS Terbuka 2025. Dia dijadwalkan berpasangan dengan Katerina Siniakova. 

Baca juga : Jannik Sinner Minta Maaf kepada Penggemar karena Mundur di Final Cincinnati Terbuka

Keputusan itu diambil sehari setelah ia menghentikan pertandingan final melawan Carlos Alcaraz, peringkat dua dunia, akibat sakit.

Menurut Cahill, juara Australia Terbuka dan Wimbledon 2025 tersebut terkena virus. 

"Saya sempat berbicara dengannya tadi malam. Kondisinya sudah sedikit membaik," ujar Cahill kepada ESPN, Rabu (20/8).

“Ia akan beristirahat sesuai rencana, dan semoga bisa kembali berlatih pada Kamis. Kami yakin kondisinya akan baik-baik saja,” tambahnya. (I-3)



Editor : Budi Ernanto
