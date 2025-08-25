Djokovic Memulai Langkah Perburuan Gelar Grand Slam ke-25

Novak Djokovic.(AFP/KENA BETANCUR)

NOVAK Djokovic membuka kiprahnya di turnamen Amerika Serikat (AS) Terbuka 2025 dengan kemenangan solid di putaran pertama. Petenis Serbia berusia 38 tahun itu menandai awal perburuannya untuk meraih gelar grand slam tunggal ke-25 sepanjang kariernya.

Berlaga di Arthur Ashe Stadium, Senin (25/8) WIB, Djokovic tampil dominan saat mengalahkan wakil tuan rumah berusia 19 tahun, Learner Tien, dengan skor 6-1, 7-6 (7/3), 6-2, untuk lolos ke babak kedua AS Terbuka.

Djokovic tampil tanpa cela pada set pertama namun Tien mulai percaya diri di set kedua hingga memaksakan sang legenda Serbia harus menyelamatkan satu set point.

Sempat menjalani perawatan medis akibat lecet di kaki kanannya, Djokovic kembali menguasai permainan dan menyelesaikan laga dalam waktu 2 jam 25 menit.

“Senang bisa kembali ke New York. Saya berharap punya usia seperti Learner Tien, ketika Anda sudah memasuki akhir usia 30-an, yang terpenting adalah belajar bagaimana menghemat energi untuk momen yang benar-benar penting," ucap Djokovic.

"Saya masih punya gairah, saya masih punya dorongan, dan kalian memberi saya energi. Semoga saya bisa terus melanjutkannya," imbuhnya.

Sementara itu, dua petenis AS Taylor Fritz dan Ben Shelton, juga melangkah mulus ke babak kedua. Fritz, unggulan keempat yang tahun lalu menjadi finalis, menyingkirkan Emilio Nava dengan skor 7-5, 6-2, 6-3.

Shelton juga tampil meyakinkan saat mengatasi kualifikasi asal Peru, Ignacio Buse, dengan skor 6-3, 6-2, 6-4.

Keduanya kini menjadi tumpuan tuan rumah dalam upaya mengakhiri puasa gelar tunggal putra grand slam yang sudah berlangsung sejak Andy Roddick pada edisi 2003 silam. Meski begitu, Shelton menegaskan dirinya tidak ingin terlalu jauh memikirkan target besar.

“Begitu Anda mulai melihat terlalu jauh ke depan, Anda akan tersandung oleh kaki sendiri. Jadi fokus saya hanya satu pertandingan pada satu waktu,” kata Shelton. (AFP/I-3)