Emma Raducanu Raih Kemenangan Perdana di AS Terbuka Sejak 2021

Emma Raducanu berhasil menyingkirkan Ena Shibahara, dengan skor telak 6-1, 6-2 di AS Terbuka, (US Open)

EMMA Raducanu akhirnya kembali meraih kemenangan di US Open, turnamen yang membesarkan namanya pada 2021. Petenis asal Inggris itu tampil dominan saat menyingkirkan wakil Jepang, Ena Shibahara, dengan skor telak 6-1, 6-2 di Louis Armstrong Stadium.

Hasil ini terasa istimewa bagi Raducanu. Sejak kejutan besarnya empat tahun lalu ketika menjuarai US Open sebagai qualifier berusia 18 tahun, ia tak pernah lagi mencatat kemenangan di turnamen ini. Pada 2022 ia tersingkir di babak pertama, absen tahun 2023 karena cedera, lalu kembali kandas di putaran pertama pada edisi 2024.

“Rasanya sangat lega bisa melewati laga pertama ini. Babak awal selalu menegangkan, dan saya benar-benar ingin mencatat kemenangan di sini,” ujar Raducanu usai pertandingan.

Raducanu mengakui tekanan karena gagal menang di New York sejak 2021 sempat membebani pikirannya. “Turnamen ini punya arti spesial buat saya. Tahun ini saya merasa lebih siap secara mental, meski tetap ada rasa cemas di belakang kepala. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa melewati itu,” tambahnya.

Ia juga bercerita soal rasa gugup sebelum pertandingan karena harus tampil lebih awal. “Saya agak terburu-buru sejak pagi. Setelah mandi dan mengenakan perlengkapan bertanding, barulah saya bisa mengunci fokus dan mulai rileks,” katanya.

Meski hasilnya sempat mengecewakan dalam beberapa tahun terakhir, Raducanu tetap menyebut US Open sebagai “tempat bahagia”-nya. Kehadirannya di New York membangkitkan kenangan manis, termasuk bertemu orang-orang yang dulu ikut menyaksikan perjalanannya pada 2021.

“Ada seorang petugas keamanan yang sudah ada sejak babak kualifikasi hingga final. Melihatnya kembali di sini membuat saya merasa spesial,” ujarnya.

Di babak kedua, Raducanu yang tidak masuk daftar unggulan akan menghadapi petenis Indonesia, Janice Tjen. (AFP/Z-2)