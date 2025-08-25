Kata-Kata Janice Tjen usai Lolos ke Babak Kedua AS Terbuka

Janice Tjen.(Youtube AS Terbuka)

PETENIS Indonesia, Janice Tjen, membuat kejutan besar di babak pertama AS Terbuka 2025. Tjen lolos ke putaran kedua usai menyingkirkan unggulan ke-24 asal Rusia, Veronika Kudermetova, pada laga yang berlangsung Senin (25/8) dini hari WIB.

Lewat perjuangan tiga set, Tjen berhasil menang dengan skor 6-4, 4-6, 6-4. Kemenangan itu turut menorehkan sejarah tersendiri.

Tjen menjadi petenis Indonesia pertama yang tampil di babak utama nomor tunggal grand slam sejak Angelique Widjaja di AS Terbuka edisi 2004 silam. Berkat kemenangan bersejarah itu, Tjen tidak hanya membuka jalan karier internasionalnya tetapi juga kembali mengibarkan nama Indonesia di panggung tenis dunia.

Baca juga : Janice Tjen Catat Sejarah di AS Terbuka, Singkirkan Unggulan ke-24 Veronika Kudermetova

"Itu sangat berarti. Saya merasa bangga bisa melakukan ini untuk negara saya," ujar Tjen usai laga.

"Semoga dengan saya tampil di sini bisa menginspirasi lebih banyak pemain tenis dan membuat mereka percaya bahwa mereka juga bisa berada di sini," tuturnya.

Petenis berusia 23 tahun kelahiran Jakarta itu menunjukkan ketenangan luar biasa saat menguasai set penentuan.

Baca juga : Janice Tjen Lolos ke Babak Utama AS Terbuka

Di set pertama, Tjen mampu mematahkan servis lawannya dua kali sebelum mengunci kemenangan 6-4. Kudermetova sempat bangkit di set kedua. Namun Tjen kembali mengambil inisiatif pada set ketiga.

Dia langsung meraih break pada gim pembuka, mempertahankan keunggulan tersebut, lalu menutup laga dengan servis sempurna tanpa kehilangan poin.

Tjen, yang berada di peringkat 149 dunia, akan menantang petenis Inggris Emma Raducanu di putaran kedua pada Rabu (27/8) WIB.

Pertemuan dengan Raducanu terasa spesial baginya karena Tjen juga terinspirasi dari petenis Inggris tersebut saat dirinya menempuh studi di Pepperdine University, California.

"Ketika Emma menjuarai turnamen ini dengan perjalanan luar biasa, saya masih kuliah dan sedang cedera waktu itu," ujar Tjen.

"Hanya dengan melihat dia melakukannya, itu menginspirasi saya bahwa saya juga bisa melakukannya," tambahnya. (AFP/I-2)