Sinner dan Sabalenka Buka Cincinnati Terbuka dengan Kemenangan

Petenis Italia Jannik Sinner.(Instagram/@janniksin)

JANNIK Sinner dan Aryna Sabalenka memulai langkah mempertahankan gelar dengan kemenangan meyakinkan di Cincinnati Open 2025, Sabtu (9/8) waktu setempat.

Sinner mengalahkan petenis Kolombia Daniel Elahi Galan 6-1, 6-1 hanya dalam 59 menit, catatan kemenangan tercepat sepanjang kariernya di ATP.

Petenis Italia itu mencetak 17 pukulan kemenangan dengan hanya empat kesalahan sendiri. Ia juga mencatat 22 kemenangan beruntun di lapangan keras sejak kalah dari Carlos Alcaraz di final Beijing September lalu.

"Saya tidak tahu persis apa yang akan terjadi hari ini. Senang rasanya bisa kembali dan menang, apalagi bermain di sini tidak mudah. Bola melayang cepat dan servis harus presisi," kata Sinner dikutip dari AFP.

Sabalenka juga melaju usai menyingkirkan juara Wimbledon 2023, Marketa Vondrousova, 7-5, 6-1. Petenis Belarus itu memenangi set pertama lewat break di gim terakhir dan menyelamatkan lima break point pada set kedua sebelum mengamankan kemenangan.

"Melawan dia selalu sulit. Kalau kehilangan fokus sedikit saja, bisa kehilangan set. Saya harus berjuang untuk setiap poin," ujar Sabalenka.

Ia selanjutnya akan bertemu petenis Inggris Emma Raducanu, pemenang 6-3, 6-2 atas Olga Danilovic.

Hasil lain sektor putra, unggulan kedelapan Lorenzo Musetti dan unggulan ke-11 Casper Ruud tumbang di tangan petenis Prancis. Benjamin Bonzi menundukkan Musetti 5-7, 6-4, 7-6 (7/4), sementara Artur Rinderknech menaklukkan Ruud 6-7 (5/7), 6-4, 6-2.

"Saya bermain agresif sepanjang laga. Tidak boleh memberi kesempatan Casper untuk mendikte permainan," kata Rinderknech.

Unggulan ketujuh Holger Rune mengalahkan Roman Safiullin 7-5, 7-6 (7/5) dan akan bertemu petenis tuan rumah Alex Michelsen yang menyingkirkan Corentin Moutet 3-6, 6-3, 6-4.

Di sektor putri, juara Wimbledon Iga Swiatek menang 6-1, 6-4 atas Anastasia Potapova dalam 74 menit. Petenis Polandia itu belum pernah mencapai final di Cincinnati meski dua edisi terakhir selalu lolos ke semifinal.

"Saya ingin bermain solid tapi intens. Pada momen penting, saya bisa menaikkan level permainan," ujarnya.

Sementara itu, juara Australia Terbuka Madison Keys harus bekerja keras sebelum menyingkirkan Eva Lys 1-6, 6-3, 7-6 (7/1) setelah menyelamatkan dua match point di set penentuan. (Ndf/I-1)