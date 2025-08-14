Sinner dan Sabalenka Melaju ke Perempat Final Cincinnati Open 2025

Petenis Italia Jannik Sinner.(AFP)

JANNIK Sinner dan Aryna Sabalenka memastikan langkah ke perempat final Cincinnati Open 2025 meski turnamen sempat diguyur hujan pada Rabu (13/8) waktu setempat. Keduanya menang straight set atas lawan masing-masing.

Sinner menyingkirkan petenis Prancis Adrian Mannarino 6-4, 7-6(7/4) meski laga sempat tertunda hampir tiga jam akibat hujan. Petenis nomor satu dunia itu mencatat kemenangan ke-24 beruntun di lapangan keras sekaligus perempat final kelimanya musim ini. Pada laga berikutnya, ia akan menantang Felix Auger-Aliassime yang menaklukkan Benjamin Bonzi 6-4, 6-3.

“Dia lawan yang sulit dan berbeda dari pemain lain. Sulit menutup pertandingan, tapi saya senang bisa lolos ke perempat final,” ujar Sinner dikutip dari AFP.

Di sektor putri, Sabalenka menundukkan Jessica Bouzas Maneiro 6-1, 7-5 untuk meraih kemenangan ke-50 musim ini, terbanyak di tur WTA 2025, dan perempat final ke-29 sepanjang kariernya di level WTA 1000.

"Kuncinya adalah fokus dan memberi tekanan pada servis lawan. Saya senang menang dua set langsung, tak ingin bertahan di lapangan tiga jam," kata Sabalenka.

Sebelumnya, juara 2021 Alexander Zverev merampungkan laga yang tertunda sehari, mengalahkan Brandon Nakashima 6-4, 6-4 hanya dalam waktu kurang dari dua menit setelah unggul 6-4, 5-4 saat laga dilanjutkan. Zverev akan bertemu finalis Toronto, Karen Khachanov, di babak keempat.

Petenis tuan rumah Ben Shelton, juara Toronto pekan lalu, juga lolos ke babak keempat usai mengalahkan Roberto Bautista Agut 7-6(7/3), 6-3.

Di nomor putri, unggulan ketiga Iga Swiatek memastikan tiket perempat final setelah menaklukkan Sorana Cirstea 6-4, 6-3. "Saya ingin bermain lebih solid dibanding laga sebelumnya dan senang dengan konsistensi saya," ucap Swiatek.

Sementara itu, unggulan ketujuh Holger Rune melaju setelah Frances Tiafoe mundur di set kedua karena cedera punggung bawah, saat Rune memimpin 6-4, 3-1. Kemenangan ini menjadi yang ke-100 bagi Rune di lapangan keras dan yang pertama atas petenis 20 besar sejak mengalahkan Carlos Alcaraz di final Barcelona, April lalu.

Di laga lain yang sempat tertunda hujan, Magda Linette membuat kejutan dengan mengalahkan unggulan keempat Jessica Pegula 7-6(7/5), 3-6, 6-3 untuk mencapai babak keempat Cincinnati untuk pertama kalinya. (Ndf/I-1)