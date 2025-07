Aryna Sabalenka Pimpin Daftar Unggulan AS Terbuka

Petenis Belarus Aryna Sabalenka(AFP/Kirill KUDRYAVTSEV)

PETENIS nomor 1 dunia sekaligus juara bertahan Aryna Sabalenka memimpin daftar entri babak utama Amerika Serikat (AS) Terbuka 2025.

Keseluruhan 70 petenis terbaik dunia dalam peringkat WTA saat ini dapat ditemukan dalam daftar entri yang padat, karena para petenis terbaik di WTA Tour akan menuju Flushing Meadows untuk turnamen Grand Slam terakhir tahun ini.

Dikutip dari laman resmi WTA, Rabu (16/7), pertandingan babak utama di USTA Billie Jean King National Tennis Center akan dimulai pada 24 Agustus mendatang.

Baca juga : Sabalenka Melaju, Jabeur Dijegal Petenis Tiongkok

Petenis peringkat teratas Sabalenka akan memuncaki undian saat ia mengincar kemenangan kedua berturut-turut di New York.

Setelah finis di semifinal pada 2021 dan 2022 dan kalah tipis dari Coco Gauff di final 2023, Sabalenka akhirnya mengangkat trofi AS Terbuka tahun lalu, usai mengalahkan Jessica Pegula di final.

Namun, Sabalenka belum memenangi gelar Grand Slam tahun ini. Ketiga juara turnamen major tahun ini akan berada di New York untuk mencoba meraih gelar Grand Slam kedua pada musim 2025, yakni juara Australia Terbuka Madison Keys, juara Roland Garros Gauff, dan juara Wimbledon Iga Swiatek.

Baca juga : Ostapenko Pulangkan Juara Bertahan Iga Swiatek

Sepuluh besar WTA lainnya juga dapat ditemukan di puncak daftar peserta undian utama, termasuk runner-up tahun lalu Pegula, petenis remaja yang sedang naik daun Mirra Andreeva, juara Olimpiade Zheng Qinwen, finalis Wimbledon Amanda Anisimova, Jasmine Paolini, dan Paula Badosa.

Petenis terakhir yang secara langsung masuk ke undian utama adalah petenis peringkat 99 dunia Mayar Sherif. Secara keseluruhan, 98 dari 99 petenis top dunia (per 14 Juli) masuk dalam daftar entri undian utama.

Satu-satunya petenis di Top 99 yang tidak masuk dalam daftar entri undian utama adalah runner-up AS Terbuka 2022 Ons Jabeur (saat ini berada di peringkat 71).

Enam petenis berada di undian utama menggunakan peringkat terlindungi, termasuk juara Wimbledon dua kali Petra Kvitova, yang berencana untuk memainkan turnamen Grand Slam terakhirnya di AS Terbuka 2025.

Peserta undian utama lainnya yang menggunakan peringkat terlindungi adalah Sorana Cirstea, Zhu Lin, Anastasija Sevastova, Wang Yafan, dan Danka Kovinic.

Mantan juara AS Terbuka yang masuk dalam entri undian utama antara lain Sabalenka (2024), Gauff (2023), Swiatek (2022), Emma Raducanu (2021), dan Naomi Osaka (2018 dan 2020).

Petenis alternatif pertama yang akan masuk ke babak utama (berurutan) adalah Leolia Jeanjean, petenis No 100 Dunia, Nuria Parrizas Diaz, Jil Teichmann, Alize Cornet (menggunakan peringkat terlindungi, No. 102), dan Aoi Ito. Juara US Open 2019, Bianca Andreescu, berada di posisi lebih bawah dalam daftar petenis alternatif babak utama. (Ant/Z-1)