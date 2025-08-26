Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/ Rian Ardianto.(Dok. PBSI)

PASANGAN ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/ Rian Ardianto berhasil menang di babak kedua Kejuaraan Dunia 2025.

Fajar/Rian berhasil mengalahkan pasangan Hong Kong, Hung Kuei Chun/ Lui Chun Wai dengan skor 14-21/ 21-11/ 22-20 di Adidas Arena, pada Selasa (26/8). Atas kemenangan itu, mereka berhak melaju ke babak 16 besar.



Fajar mengatakan, pada pertandingan itu lawan bermain dengan sangat nyaman. Oleh karena itu, ia pun mengaku bermain dengan tanpa beban.

"Nothing to lose, tanpa beban dan beberapa kali serangan-serangan dari lawan tidak dapat kami kembalikan," kata Fajar dalam keterangannya.

Baca juga : Kejuaraan Dunia 2025: Jojo Menang Mudah Lawan Wakil Jerman

Gim kedua, lanjut dia, mereka berusaha untuk menguasai bola depan. Hingga akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan dengan selisih angka yang cukup jauh.

"Game ketiga sempat kejar mengejar angka, sempat ketinggalan 16-20, kami sebenarnya sudah pasrah tetapi kami masih mau terus mencoba, salah satunya dengan flick service ke pemain yg tinggi, itu bisa dapat dua poin," sebut Fajar.

"Terus saya juga banyak di depan dan Rian di belakang, jadi tidak banyak memberikan ruang untuk lawan menyerang di poin-poin kritis," imbuhnya.

Baca juga : Penampilan Terakhir, Fadia/Lanny Ingin Lebih Baik di Kejuaraan Dunia

Berhasil meraih kemenangan dengan harus melewati rubber game, Fajar pun menyebutkan bahwa mereka akan menguatkan daya juang mereka di babak selanjutnya.

"Kami harus fight dan tidak boleh lengah karena kejutan sangat bisa terjadi di kejuaraan ini. Saya berharap setelah kemenangan krusial ini, kami bisa bermain lebih baik lagi," ujarnya.

Sementara itu, Rian mengatakan bahwa mereka masih terus melakukan adaptasi dalam pertandingan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap agar segera kembali menemukan permainan terbaik mereka.

"Ini pertandingan pertama setelah terakhir di Indonesia Open jadi touch dan suasana pertandingannya masih belum dapat karena tetap beda antara pertandingan dan latihan," kata Rian.

"Saya berharap setelah pertandingan ini performa saya bisa lebih baik lagi," lanjutnya. (Ndf/I-1)