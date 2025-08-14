Indonesia Pasang Target Satu Gelar di Kejuaraan Dunia 2025

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Reza Pahlevi Isfahani (kiri) dan Sabar Karyaman Gutama (kanan).(Antara)

PERSATUAN Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) membidik satu gelar juara pada Kejuaraan Dunia 2025 yang akan berlangsung 25–31 Agustus di Adidas Arena atau Arena Porte de La Chapelle, Paris, Prancis.

Kabid Pembinaan dan Prestasi (Binpres) Pelatnas PBSI Eng Hian menegaskan target tersebut berlaku untuk seluruh sektor, baik ganda maupun tunggal.

"Di Kejuaraan Dunia 2025 saya menargetkan satu gelar juara. Saya berharap dari semua sektor, terutama pemain senior, bisa menunjukkan prestasi," ujar Eng Hian dalam keterangannyaKamis (14/8).

Eng Hian menambahkan, PBSI juga memberikan dukungan penuh kepada pemain profesional di luar Pelatnas.

"Semua pasti mau hasil yang terbaik, dukungan kami juga termasuk kepada pemain-pemain profesional seperti Jonatan (Christie) dan Sabar Karyaman Gutama/M. Reza Pahlevi Isfahani,” imbuhnya.

Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis hasil undian turnamen tersebut. Indonesia akan menurunkan 12 wakil yang sebagian besar akan memulai laga dari babak kedua atau ketiga.

Hampir semua pasangan ganda menempati posisi unggulan dan mendapat bye di babak 64 besar, kecuali pasangan ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Eng Hian menilai hasil undian ini cukup menguntungkan. "Hasil undian harus diterima, tidak bisa memilih lawan karena yang ikut adalah semua yang terbaik," katanya. (Ndf/I-1)