Indonesia Pasang Target Satu Gelar di Kejuaraan Dunia 2025

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PERSATUAN Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) membidik satu gelar juara pada Kejuaraan Dunia 2025 yang akan berlangsung 25–31 Agustus di Adidas Arena atau Arena Porte de La Chapelle, Paris, Prancis.
Kabid Pembinaan dan Prestasi (Binpres) Pelatnas PBSI Eng Hian menegaskan target tersebut berlaku untuk seluruh sektor, baik ganda maupun tunggal.
"Di Kejuaraan Dunia 2025 saya menargetkan satu gelar juara. Saya berharap dari semua sektor, terutama pemain senior, bisa menunjukkan prestasi," ujar Eng Hian dalam keterangannyaKamis (14/8).
Eng Hian menambahkan, PBSI juga memberikan dukungan penuh kepada pemain profesional di luar Pelatnas.
"Semua pasti mau hasil yang terbaik, dukungan kami juga termasuk kepada pemain-pemain profesional seperti Jonatan (Christie) dan Sabar Karyaman Gutama/M. Reza Pahlevi Isfahani,” imbuhnya.
Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis hasil undian turnamen tersebut. Indonesia akan menurunkan 12 wakil yang sebagian besar akan memulai laga dari babak kedua atau ketiga.
Hampir semua pasangan ganda menempati posisi unggulan dan mendapat bye di babak 64 besar, kecuali pasangan ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.
Eng Hian menilai hasil undian ini cukup menguntungkan. "Hasil undian harus diterima, tidak bisa memilih lawan karena yang ikut adalah semua yang terbaik," katanya. (Ndf/I-1)
PERAHU naga berhasil meraih tiga medali emas untuk Indonesia dalam ajang The World Games Chengdu 2025. Adapun yang terbaik yakni nomor 10-seater 500 meter, Minggu (10/8) waktu setempat
Kepala Negara mengingatkan bahwa meskipun Indonesia tidak menyukai perang, realitas menunjukkan konflik bersenjata terjadi di berbagai belahan dunia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan memilih jalur diplomasi dalam menyelasaikan sengketa Laut Ambalat yang diklaim pemerintah Malaysia.
Restu presiden tersebut juga diberikan setelah banyak negara meminta Indonesia untuk terlibat dalam menjaga perdamaian di Gaza.
dengan kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), tidak ada lagi hambatan ekspor sawit Indonesia ke pasar Eropa
FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi mengumumkan hasil undian Kejuaraan Dunia 2025 yang akan digelar pada 25–31 Agustus di Adidas Arena atau Arena Porte de La Chapelle, Paris.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved