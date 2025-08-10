Perahu Naga Berhasil Raih 3 Emas untuk Indonesia di The World Games (TWG) 2025

ilustrasi(ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/Spt.)

PERAHU naga berhasil meraih tiga medali emas untuk Indonesia dalam ajang The World Games Chengdu 2025. Adapun yang terbaik yakni nomor 10-seater 500 meter, Minggu (10/8) waktu setempat. Tim Indonesia berhasil meraih finis dalam waktu dua menit 6,64 detik dalam kompetisi yang dilangsungkan di Xinglong Lake Hubin Arena, Tiongkok.

Adapun tim Indonesia diwakili oleh Irwan, Sutrisno, Dapit, Roby Kuswandi, Nur Meni, Dayumin, Riska Adriyani, Maryati, Wahyuni Reski, Hafisa Nadia. Para atlet tampil emilang setelah memulai perlombaan di posisi keenam.

Tim Merah Putih mampu mencapai garis finis pertama setelah bersaing dengan tim dari negara Ukraina, China, Thailand, Spanyol, dan Hungaria.

Posisi kedua diraih oleh tim Ukraina dengan dua menit 7,02 detik, disusul tim Thailand pada peringkat ketiga dengan waktu dua menit 7,80 detik. Dengan demikian, raihan mendali Indonesia pada ajang tersebut menjadi 3 dan satu perak. Dua emas lainnya diraih dari nomor dari nomor open 8-seater 200m dan open 8-seater 2000m, serta satu perak dari nomor open 8-seater 500m.

Ajang TWG Chengdu 2025 akan berlangsung selama 7-17 Agustus. Salah satu cabang yang diunggulkan oleh Tim Merah Putih ialah Perahu Naga. Selain itu, RI turut mengirimkan perwakilan pada ajang duathlon, karate, kickboxing, panjat tebing, dan wushu. Atlet yang terlibat sebanyak 28 orang. (Ant/H-4)